Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом

Режиссер Кевин Смит, большой поклонник супергеройского кино, признался в Twitter, что фильмы студии Marvel ничуть не хуже секса. По словам Смита, он убедился в этом 2 августа, в день своего 49-летия, когда вместе с женой Дженнифер Швалбах пересмотрел «Мстители: Финал».

«Жена предложила подарить мне на день рождения все, что я захочу. Так что я сказал: „Посмотри со мной ‚Мстителей‘“ (она еще не видела фильм). Когда она согласилась, я понял, что должен был вместо этого предложить потрахаться. Но когда пошли титры, Джен сказала, что фильм ей понравился, и я почувствовал себя удовлетворенным. Marvel: Ничуть не хуже секса».

Сейчас Смит заканчивает работу над комедией «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» — продолжением своего хита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Смит вновь примерит костюм неразговорчивого героя и в компании неугомонного приятеля вновь отправится в Голливуд, чтобы остановить мрачный перезапуск «Пыхаря и Хроника».

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