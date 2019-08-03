Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом

час назадОбсудить0

Режиссер Кевин Смит, большой поклонник супергеройского кино, признался в Twitter, что фильмы студии Marvel ничуть не хуже секса. По словам Смита, он убедился в этом 2 августа, в день своего 49-летия, когда вместе с женой Дженнифер Швалбах пересмотрел «Мстители: Финал».

«Жена предложила подарить мне на день рождения все, что я захочу. Так что я сказал: „Посмотри со мной ‚Мстителей‘“ (она еще не видела фильм). Когда она согласилась, я понял, что должен был вместо этого предложить потрахаться. Но когда пошли титры, Джен сказала, что фильм ей понравился, и я почувствовал себя удовлетворенным. Marvel: Ничуть не хуже секса».

Сейчас Смит заканчивает работу над комедией «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» — продолжением своего хита «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Смит вновь примерит костюм неразговорчивого героя и в компании неугомонного приятеля вновь отправится в Голливуд, чтобы остановить мрачный перезапуск «Пыхаря и Хроника».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Звезды «Хоббса и Шоу» дразнили Идриса Эльбу из-за съемок в «Кошках»

1 августа
Звезды «Хоббса и Шоу» дразнили Идриса Эльбу из-за съемок в «Кошках»

Ролик «„Комната“ и „Мстители“»: Томми Вайсо стал частью киновселенной Marvel

1 августа
Ролик «„Комната“ и „Мстители“»: Томми Вайсо стал частью киновселенной Marvel

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

29 июля
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Ролик «Человек-паук: Через мультивселенную»: Холланд, Гарфилд и Магуайр против Зловещей Шестерки

25 июня
Ролик «Человек-паук: Через мультивселенную»: Холланд, Гарфилд и Магуайр против Зловещей Шестерки

Главное сегодня

Ассоциация телевизионных критиков выбрала «Дрянь» сериалом года

54 минуты назад
Ассоциация телевизионных критиков выбрала «Дрянь» сериалом года

Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом

час назад
Кевин Смит сравнил фильмы Marvel с сексом

Трейлер второго сезона сериала «Шучу»: Новая порция веселого безумия

2 часа назад
Трейлер второго сезона сериала «Шучу»: Новая порция веселого безумия
Культовые сериалы

Марс в Нептуне: Как «Вероника Марс» предугадала моду на школьный нуар

Вчера
Марс в Нептуне: Как «Вероника Марс» предугадала моду на школьный нуар
Интервью

ВидеоДжейсон Стэйтем и Идрис Эльба — о тачках, крутости и суперсиле

3 августа
Джейсон Стэйтем и Идрис Эльба — о тачках, крутости и суперсиле
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Мстители: Финал», «Девушка с плеером» и «Пенниуорт»

3 августа
Что смотреть дома: «Мстители: Финал», «Девушка с плеером» и «Пенниуорт»

ТестБрэд Питт или Тильда Суинтон? Распознай актера в кадре

31 июля
Брэд Питт или Тильда Суинтон? Распознай актера в кадре
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании