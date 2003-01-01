Трейлер второго сезона сериала «Шучу»: Новая порция веселого безумия

Джим Керри возвращается в роли Джеффа, ведущего популярной детской передачи, который все больше теряет связь с реальностью. Во втором сезоне «Шучу» Мишель Гондри продолжает свои эксперименты с повествованием, издевается над маркетинговыми исследованиями и коммерциализацией историй.

Джефф широко известен под именем Мистер Пиклз. Настоящая легенда детского телевидения, вот уже много лет он дарит молодому поколению доброту и надежду, делая мир чуточку лучше, попутно поддерживая массивную многомиллионную корпоративную машину. Но очаровательный фасад дружелюбного дядюшки дает трещину, когда разваливается семья Джеффа. Он постепенно понимает, что никакие куклы или сказки не способны помочь ему справиться с новыми проблемами и пережить семейный кризис. Главное — это не терять расположения духа и продолжать улыбаться, правда ведь?

Второй сезон «Шучу» ожидается 3 ноября 2019-го. Первый сезон прямо сейчас доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».