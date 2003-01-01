11 лучших трейлеров недели: Ирландец, маяк и шанхайская крепость

«13 причин почему», третий сезон

Интригующий ролик нового сезона сериала Netflix о школьных проблемах. Зрителей ждет еще больше ссор, недомолвок и тайн, разрушающих человеческие жизни. И да, один из героев прошлого сезона умер.

«1917»

Напряженная и очень красивая история Сэма Мендеса о Первой мировой войне, где пара молодых ребят резко оказываются в пекле одного из самых жестоких конфликтов в человеческой истории. На их плечи ложится непростая миссия, от успеха которой зависят жизни многих соратников.

«Ирландец»

Долгожданный проект Мартина Скорсезе уже этой осенью увидит свет. Режиссер вернулся к истокам и снял картину о темном нутре Нью-Йорка — громадном чудовище, в чреве которого живут убийцы, мафиози и лидеры профсоюзов.

«Маленькие чудовища»

Веселая черная комедия на тему зомби. Лупита Нионго в роли школьной учительницы, которая ради защиты своих малолетних учеников усиленно делает вид, что их не окружают ожившие мертвецы, жаждущие отведать человеческой плоти. К счастью для нее, детишки с радостью соглашаются на обман.

«Маяк»

Завораживающая история человеческого безумия. Два человека заперты на отдаленном острове в стенах одинокого маяка. Они могут только болтать, пить, драться и медленно, но уверенно сходить с ума. Подробнее о фильме КиноПоиск рассказывал здесь.

«Острые козырьки», пятый сезон

Один из главных сериалов о британской преступности начала прошлого века возвращается с новым сезоном. Томас Шелби по-прежнему пытается защищать свой клан, но на горизонте уже появились силы, готовые разрушить все, что он выстроил с таким трудом.

«Охота»

Охота на людей — одна из главных тем историй о чрезмерно богатых людях, которым приелись обычные радости жизни. В этом фильме для их развлечения представлена целая страна, где бегают похищенные американцы из нижних слоев общества. Их бы так и перебили, если бы одна из жертв не захватила контроль над охотой.

«Охотник за разумом», второй сезон

Добавив во втором сезоне новых убийц (среди которых Чарльз Мэнсон и Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма), создатели сериала продолжают разбираться, что толкает людей снова и снова совершать столь жестокие и кровавые поступки.

«Преображение»

Хоррор о паразите в корейской семье, но теперь более буквальном. Потусторонняя злая сущность пробирается в дружное семейство из пяти человек и по очереди вселяется в каждого из них. Одержимый начинает себя странно и агрессивно вести, былому миру в доме приходит конец. Демона попытается одолеть брат главы семейства, удачно оказавшийся католическим священником.

«Царство»

Внезапно добравшаяся до российского проката экранизация популярной манги. Это история двух маленьких сирот с большими амбициями, разворачивающаяся в стародавние времена сражающихся царств, в III век до н. э., когда на территории современного Китая было множество постоянно воевавших друг с другом небольших государств. Один из мальчиков оказывается поразительно похожим на императора, его забирают ко двору, где парень попадает в эпицентр дворцового переворота.

«Шанхайская крепость»

Боевик в набирающем популярность в Поднебесной жанре фантастики рассчитывает повторить феноменальный кассовый успех «Блуждающей Земли». Высокотехнологичные пришельцы обрушились на планету и уничтожили все то, что человечество создавало веками непосильным трудом. Все крупные города разрушены, держится только Шанхай. Но у Компартии Китая припасено секретное оружие, которое должно решить исход последнего боя и избавить землян от инопланетной напасти.

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