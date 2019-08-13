«Однажды в… Голливуде» может стать мини-сериалом и еще 14 новостей дня

Джо Эпштейн напишет сценарий адаптации «Космической оперы»

Экранизация романа Кэтрин М. Валенте рассказывает о масштабном галактическом музыкальном конкурсе, где соревнуются представители любых рас и видов, способных доказать собственную разумность. Появившийся после жестокой галактический войны турнир под названием «Метагалактический Гран-при» — это в равной степени гладиаторские бои, конкурс красоты, экстравагантный концерт и продолжение прошлых конфликтов.

Источник: Deadline

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»

Рами Малек исполнит роль молодого, но талантливого детектива Бакстера, который объединяется с изможденным помощником шерифа Диком (Дензел Вашингтон), чтобы поймать опасного серийного убийцу. У Дика талант находить важные для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит Бакстера перед сложным выбором. Джон Ли Хэнкок поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Variety

Слух: Квентин Тарантино сделает из «Однажды в… Голливуде» мини-сериал

Согласно журналисту New York Times Кайлу Бьюкэнэну, Тарантино планирует разбить картину на несколько эпизодов и включить в новую версию сцены, не попавшие в фильм. Получившийся мини-сериал может выйти на стрим-сервисе Netflix. Ранее похожее было сделано с «Омерзительной восьмеркой».

«Человек, который упал на Землю» станет сериалом CBS All Access

Оригинальная картина 1976 года — история инопланетянина (Дэвид Боуи), прибывшего на Землю в поисках воды для своей погибающей от засухи планеты. Взяв себе имя Томас Джером Ньютон, он пытается продавать землянам технологии, изобретенные его цивилизацией. Таким способом Томас Джером хочет заработать деньги, построить новый космический корабль и вернуться на родную планету. Но в ходе зарабатывания денег Томас Джером слишком увлекается образом жизни землян. Алекс Куртцман займет режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Крис Пайн заменит Сета Рогена в фильме «Экстренные новости»

Роген ранее значился как исполнитель главной роли — американского ведущего вечерних новостей Уолтера Кронкайта. Теперь его сыграет Пайн. Действие фильма развернется 22 ноября 1963 года, когда в Техасе было совершено покушение на президента США Джона Кеннеди. Вместе со своим продюсером Доном Хьюиттом, начальником Джимом Обри и молодым репортером Дэном Разэром Кронкайт пытался как можно быстрее разобраться в ситуации, после того как поступила первая информация о выстрелах в Далласе. Дэвид Гордон Грин должен был поставить картину, но сейчас режиссерское кресло проекта пустует.

Источник: Deadline

Эверардо Валерио Гоут поставит «Судную ночь 5»

Как и в случае с предыдущими фильмами серии, действие развернется во время 12-часовой Судной ночи, когда любые преступления разрешены законом. Автор всех частей франшизы Джеймс ДеМонако напишет сценарий «Судной ночи 5».

Источник: Variety

Постер боевика «Рэмбо: Последняя кровь»

Остросюжетная картина ожидается в российских кинотеатрах 19 сентябя 2019 года.

Сериал «13 причин почему» закончится после четвертого сезона

Netflix продлил проект на четвертый сезон, который станет заключительным. Сериал рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться современным американским школьникам. В центре сюжета — Ханна Бейкер, тихая школьница, неожиданно для всех однажды покончившая жизнь самоубийством. После себя она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых указала 13 причин, подтолкнувших ее к суициду.

Источник: Deadline

Джейсон Кларк сыграет баскетболиста Джерри Уэста в сериале Showtime

Проект повествует о жизни и карьере баскетболистов команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1980-е. Основанный на одноименной книге сериал покажет один из важнейших этапов существования знаменитой команды — как она сражалась за звание чемпионов НБА и что в это время происходило вне площадки. Макс Боренштейн написал сценарий адаптации, а Адам МакКей поставит пилотный эпизод.

Источник: Deadline

Риз Уизерспун снимется в фантастической картине «Пайрос» (Pyros)

В центре сюжета — группа людей, усиленных сверхпрочными огнеупорными костюмами, прикрепленными к позвоночникам. Они работают на корпорацию, которая отправляет их спасать ценности из горящих домов богачей. Им строго запрещено отвлекаться от задачи, даже если под угрозой находится человеческая жизнь. Но главный герой решает нарушить это правило.

Источник: Deadline

Ролик о съемках «Оно 2»

Хоррор с 5 сентября в российском прокате.

Quibi выпустит сериал по мотивам комедии «Как отделаться от парня за 10 дней»

Гай Бранум напишет новую версию фильма о журналистке Энди и рекламном агенте Бенджамине, которые преследуют прямо противоположные цели. Она должна за 10 дней написать статью, как отделаться от мужчины, когда больше не хочется лицезреть его рядом. Он, в свою очередь, поспорил с боссом, что сможет влюбить в себя девушку за 10 дней. В современном варианте главные герои хотят доказать миру, что им не нужны серьезные отношения.

Quiby также приобрел права на сериал по мотивам романа «Последний американский вампир», продолжение «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». Проект расскажет о 500-летнем вампире Генри Стёрджесе, который считается последним представителем своего вида. Но серия жестоких убийств, произошедшая по всей Америке, заставляет в этом усомниться.

Источник: Deadline

Эдриан Лайн поставит эротический триллер «Глубокая вода» (Deep Water)

Главные герои — супруги Вик и Мелинда Ван Аллен, которые поддерживают жизнь в угасающем браке с помощью любовников. Все меняется, когда из-за их поведения начинают умирать люди. Бен Аффлек и Ана де Армас могут исполнить в фильме главные роли.

Источник: Deadline

Третий сезон «Бумажного дома» за первую неделю посмотрело 34 миллиона пользователей Netlfix

Это лучшая первая неделя для неанглоязычного проекта стрим-сервиса. При этом более 70% пользователей Netlfix (24 миллиона) отсмотрели весь сезон за первые семь дней.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.