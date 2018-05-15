Звезды «Форсажа» переживали за свою мужественность в кадре

Вин Дизель, Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем — сейчас три главные звезды экшен-франшизы «Форсаж», и они усиленно контролируют образы своих героев на экране. В частности, они следят, чтобы их персонажи никогда не выглядели в фильмах слишком слабыми или побитыми.

По словам продюсеров и представителей съемочной группы, в контракте Стэйтема прописан лимит, насколько сильно его можно избить в кадре. Источники утверждают, что Стэйтем регулярно заглядывал в монтажную, проверяя, как идет работа над его драками.

Джонсон, в свою очередь, использовал монтажеров, продюсеров и постановщиков боев, чтобы его герой Люк Хоббс всегда выступал наравне с другими.

Саманта Винсент, сестра Дизеля и постоянный продюсер франшизы, контролирует, сколько ударов получит Доминик Торетто. «Он здесь падает, — заметила как-то Винсент во время репетиции драки. — Он же встанет и ответит?»

Ранее в сети появились слухи о специальной системе, разработанной Дизелем для съемок в «Форсаже». Он настолько переживал по поводу того, кто и как сильно кого избил в кадре, что назначил числовые значения каждому движению и удару. Таким образом, он хотел, чтобы Торетто никогда не проигрывал. Однако в итоге систему признали слишком сложной, и Дизель вынужден был от нее отказаться.

При этом контроль касался не только драк, но и просто изображения мужественности героев на экране. В одной из сцен «Форсажа 8» герой Джонсона лежит на земле, а персонаж Дизеля стоит над ним. Согласно команде постпродакшена, Джонсон настоял, чтобы Хоббс как минимум сидел в кадре.

Интересно, что в случае с женскими персонажами ничего подобного не происходило. Например, драка в «Форсаже 7» между Мишель Родригес и Рондой Раузи была снята без лишнего контроля со стороны участниц сцены.

Источник: The Wall Street Journal