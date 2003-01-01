Анджелина Джоли рассказала о роли в «Вечных» студии Marvel

2 часа назадОбсудить0

В беседе с журналом People Анджелина Джоли обсудила свое участие в блокбастере студии Marvel «Вечные». Актриса призналась, что для роли ей пришлось немало потренироваться, и рассказала, почему проект заинтересовал ее детей.

«Что особенно трогательно, они хотят увидеть меня сильной, — говорит Джоли. — Так что их мало интересую я в фильме, они просто счастливы, что я буду сильной и хорошо проведу время».

Джоли также подтвердила, что играет в «Вечных» воительницу по имени Тена, обладающую суперсилой, ловкостью, выносливостью и усиленными рефлексами. По словам актрисы, список способностей Тены потребовал от нее хорошей подготовки, и ее тренировали «во всем — от мечей до балета».

«Она воин, — добавила Джоли. — Я намерена приложить максимум усилий, чтобы дать киновселенной Marvel Тену, которую она заслуживает».

Сюжет «Вечных» не раскрывается. Согласно комиксам, главные действующие лица — представители расы генетически улучшенных суперлюдей. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных Девиантов.

Вместе с Джоли в «Вечных» снимаются Ричард Мэдден (Икар), Кумэйл Нанджиани (Кинго), Ма Дон-сок (Гильгамеш), Сальма Хайек (Аякс), Брайан Тайри Генри (Фастос), Лорен Ридлофф (Маккари) и Ли МакХью (Спрайт). Хлоя Чжао занимает режиссерское кресло картины.

Источник: People

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