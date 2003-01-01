Трейлер военной драмы «1917»: Жизнь в окопах Первой мировой

Разобравшись с Джеймсом Бондом, Сэм Мендес переключился на Первую мировую войну. Собрав звезд британского кинематографа (Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Колин Фёрт), Мендес снял фильм «1917» , где показал события одного из крупнейших конфликтов в человеческой истории глазами двух молодых ребят.

1917 год. До окончания Первой мировой еще год. Парочка солдат британской армии (Джордж МакКэй и Дин-Чарльз Чепмен) попадает на фронт, впервые оказавшись на передовой. Под командованием умудренных в бою офицеров им предстоит ощутить на себе весь ужас жизни в окопах, где смешались кровь, грязь, пули и страх.

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