Трейлер «Героя» с Александром Петровым и еще 8 новостей дня

Джефф Дэниелс исполнит главную роль в сериале «Ржавчина» (Rust)

Проект основан на романе Филиппа Мейера «Американская ржавчина» и рассказывает о жизни обычных американцев в небольшом городке, расположенном в Ржавом, или Индустриальном, поясе США. В центре повествования — шеф местной полиции Дел Харрис, который должен решить, что он готов сделать для спасения обвиненного в убийстве сына любимой женщины. Дэн Футтерман напишет сценарий адаптации.

Источник: Vareity

Сериал «Баскетс» завершится после четвертого сезона

Проект рассказывает о Чипе Олухе, который мечтает стать профессиональным клоуном. Он считает, что миру нужны клоуны, тогда как окружающие в этом совсем не уверены.

Источник: Deadline

Трейлер боевика «Герой»

Главный герой картины — Андрей, прошедший обучение в секретной школе службы внешней разведки. Под руководством своего отца, полковника Родина, он научился убивать, следить, заметать следы и легко выходить из самых опасных ситуаций. Но со временем программу подготовки агентов закрыли, и Андрей оказался в Европе, где попытался выстроить новую жизнь.

Джеймс Ван поставит безымянный хоррор

Сюжет проекта не раскрывается. Ван напишет сценарий совместно с Ингрид Бису и снимет фильм, прежде чем заняться «Акваменом 2».

Источник: Deadline

Джеки Уивер присоединилась к актерскому составу мелодрамы «Пингвин Блум»

Экранизация книги Бредли Тревора Грива, фильм расскажет о Кэмероне и Сэм Блум, их трех сыновьях и маленькой птичке, которая их спасла. Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин. Режиссер — Глендин Айвин.

Источник: Deadline

Игорь Поплаухин снимет фильм «Офелия» о Янке Дягилевой

Проект расскажет о последнем дне из жизни певицы, когда во время отдыха не даче с близкими она ушла в лес и не вернулась. Кира Пиевская исполнит роль Дягилевой, а Константину Хабенскому предлагают сыграть отца певицы.

Источник: «Русская газета»

Трейлер черной комедии «Маленькие чудовища»

Фильм рассказывает о школьной учительнице, которая вместе со своими маленькими учениками оказывается на ферме в разгар нашествия зомби. Теперь она должна защитить своих подопечных от живых мертвецов, попутно делая вид, что ничего страшного не происходит.

Оливия Уайлд поставит психологический триллер «Не переживай, солнышко» (Don’t Worry Darling)

Действие фильма развернется в 1950-х годах и расскажет о жизни примерной домохозяйки, чья жизнь начинает трещать по швам, вскрывая темное нутро. Уайлд также исполнит в картине главную роль.

Источник: Deadline

Netflix введет функцию по отслеживанию физической активности пользователя

Функция появится на некоторых устройствах с Android и призвана помочь улучшить качество просмотра для пользователей, использующих сервис на ходу. Речь, вероятно, идет о зрителях, просматривающих Netflix в машинах, поездах или другом транспорте. Представители стрим-сервиса подтвердили, что функция не будет использоваться повсеместно.

Источник: Gizmodo

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.