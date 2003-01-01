Звезды «Хоббса и Шоу» дразнили Идриса Эльбу из-за съемок в «Кошках»

Идрис Эльба посетил запись передачи «Позднее шоу со Стивеном Колбером», где рассказал о работе с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом над боевиком «Хоббс и Шоу». Актер признался, что коллеги по фильму периодически подшучивали над ним из-за участия в мюзикле «Кошки».

«Когда я снимался в „Хоббсе и Шоу“, сразу после этого я начал сниматься в „Кошках“, — вспоминает Эльба. — Я работаю с Дуэйном и Джейсоном, и, как только они узнали, что я снимаюсь в „Кошках“, у них появилась любимая шутка, которую они повторяли, когда я приходил на площадку».

«Мы снимаем большую сцену с дракой, я выхожу весь из себя дерзкий, а они такие: „Эй, Идрис, что делаешь после этого?“ — продолжает актер. — И съемочная группа такая: „А что ты делаешь после этого?“ И я такой (откашливаясь): „Кошки“».

«Не знаю. „Хоббс и Шоу“, „Форсаж“ и… „Кошки“», — заключает Эльба.

Эльба также отметил, что из двух звезд «Хоббса и Шоу» самым энергичным был Стэйтем, тогда как Джонсон по жизни больше напоминает медвежонка, который просто хочет тебя обнять.

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