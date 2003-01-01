Ролик «„Комната“ и „Мстители“»: Томми Вайсо стал частью киновселенной Marvel

Музыкальный YouTube-канал Schmoyoho и комедийный дуэт PistolShrimps вместе с Томми Вайсо и Грегом Сестеро сделали ролик «Мстители: Дружественная игра», объединив франшизу Marvel с «Комнатой». В результате получился безумный музыкальный клип, где постоянно звучит популярное «О, привет, Марк!».

Используя кадры из «худшего фильма в истории», авторы добавили Вайсо и Сестеро в «Войну бесконечности» и «Финал». Реплики из «Комнаты» обработали и наложили на простую мелодию. Местами появляется Сестеро, издевающийся над Таносом.

Сейчас Вайсо вместе с Сестеро работают над своим новым полнометражным фильмом — триллером «Большая акула», где акула-убийца терроризирует жителей Нового Орлеана. Они также озвучили персонажей мультсериала «Мир космоса».