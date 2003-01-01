«Бэтмен» Бена Аффлека должен был рассказать о безумии Темного рыцаря

Во время записи подкаста HappySadConfused оператор Роберт Ричардсон рассказал о несостоявшейся версии «Бэтмена» от Бена Аффлека. По его словам, Аффлек планировал сделать упор на безумие, окружающее Темного рыцаря, показать происходящее в застенках лечебницы Аркхем и покопаться в личном безумии Брюса Уэйна.

«Я хотел снять „Бэтмена“ с Беном, это был наш следующий запланированный фильм, — говорит Ричардсон. — Был сценарий, но не самый любимый. Он над ним постоянно работал, менял его».

«Он делал упор на элементы безумия, — продолжает оператор. — Думаю, вы увидели бы нечто более мрачное, особенно по сравнению с прошлым, увидели бы человека, скрытого внутри Бэтмена. Что нормально, а что нет. Он входил в Аркхем, где, как вы знаете, содержат всех плохих, измененных. Мне было любопытно взглянуть на очень темную сторону Бэтмена».

После выхода «Бэтмен против Супермена» Аффлека назначили постановщиком сольного фильма о Темном рыцаре. Аффлек долгое время работал над сценарием картины, где также должен был исполнить главную роль, но в итоге оставил режиссерское кресло проекта. Позже он признал, что просто не справился. «Я попытался сделать свою версию „Бэтмена“, — сказал Аффлек. — Работал с очень хорошим сценаристом, но просто не смог найти подходящую идею».

Вместо него за «Бэтмена» взялся Мэтт Ривз, который практически сразу отказался от сценария Аффлека, придумав собственную историю о Темном рыцаре. После «Лиги справедливости» Аффлек признался, что больше не вернется в образе Бэтмена. В итоге вместо него роль досталась Роберту Паттинсону.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. По слухам, именно Загадочник станет главным злодеем фильма, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Источник: HappySadConfused