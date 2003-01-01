BadComedian проведет вручение премии «Михалоскор»

Сегодня, 10:38Обсудить0

15 февраля 2020 года, через шесть дней после церемонии вручения премии «Оскар», состоится награждение антинаградой BadComedian «Михалоскор». Об этом автор YouTube-канала Евгений Баженов сообщил во «ВКонтакте».

«Михалоскор» — шуточная премия, которую BadComedian регулярно использует в своих обзорах в качестве награды для худших из худших. Сделанная в виде фигурки «Оскар», статуэтка названа в честь режиссера Никиты Михалкова и похожа на него внешне.

Награждение организует команда Outcon, занимавшаяся стендап-туром Баженова. Предполагается, что церемония вручения «Михалоскара» пройдет при поддержке кинотеатра «Октябрь».

На данный момент неизвестно, в каких категориях будет вручаться премия и как будет проходить отбор. Вероятно, BadComedian планирует таким образом создать российский аналог антипремии «Золотая малина».

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