Слух дня: Нэмор станет главным злодеем «Черной Пантеры 2»

Сегодня, 10:11Обсудить0

Как сообщают источники, близкие к Marvel, студия выбрала злодея для продолжения «Черной Пантеры». Им станет Нэмор Подводник — мутант, король Атлантиды и один из старейших персонажей Marvel. Инсайдеры также отмечают, что на эту роль студия планирует пригласить Генри Голдинга («Безумно богатые азиаты»).

Нэмор дебютировал на страницах комиксов в 1939 году и фактически является прародителем будущей линейки супергероев Marvel. Сын морского капитана-человека и принцессы мифического подводного царства Атлантиды, изначально он представлен как злодей и противник армии США. Он обладал сверхчеловеческой силой, умел дышать и быстро перемещаться под водой, а также способен левитировать наряду с другими сверхчеловеческими способностями.

В последующие годы Нэмор успел побывать героем, антигероем и полноценным злодеем. В разное время он сотрудничал с Мстителями, Фантастической четверкой, Захватчиками, Защитниками, Людьми Икс и Иллюминатами. Противостояние с Черной Пантерой также имеет под собой комикс-основу: воспользовавшись силой Феникса, Нэмор затопил Ваканду, разрушив большую часть страны и убив множество вакандцев. После этого Т’Чала и Нэмор долгое время оставались врагами.

Как именно Нэмор впишется в сюжет «Черной Пантеры 2», не сообщается. Считается, что он попытается захватить власть в Ваканде.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

«Черной Пантеры 2» нет в планах Marvel в ближайшие два года, но студия заверила, что работа над сиквелом идет полным ходом. Райан Куглер вернется в качестве режиссера.

Источник: We Got This Covered

Смотрите также

Слух дня: В новом «Человеке-пауке» могла появиться «Зловещая Шестерка»

17 июля
Слух дня: В новом «Человеке-пауке» могла появиться «Зловещая Шестерка»

Слух дня: Мэттью МакКонахи сыграет злодея в одном из будущих фильмов Marvel

5 июля
Слух дня: Мэттью МакКонахи сыграет злодея в одном из будущих фильмов Marvel

Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

2 июля
Слух дня: Ванесса Кирби может сыграть в «Бэтмене» Женщину-кошку

Слух дня: Леди Гага появится в третьих «Стражах Галактики»

27 июня
Слух дня: Леди Гага появится в третьих «Стражах Галактики»

Главное сегодня

В предыдущих сериях

ПодкастЛучшие сериалы первого полугодия 2019-го

Сегодня
Лучшие сериалы первого полугодия 2019-го

Наставник Темного рыцаря: 8 вопросов об Альфреде Пенниуорте

Сегодня
Наставник Темного рыцаря: 8 вопросов об Альфреде Пенниуорте

Серия «Маши и Медведя» установила рекорд YouTube с 4 млрд просмотров

34 минуты назад
Серия «Маши и Медведя» установила рекорд YouTube с 4 млрд просмотров

Трейлер «Героя» с Александром Петровым и еще 8 новостей дня

час назад
Трейлер «Героя» с Александром Петровым и еще 8 новостей дня
Выбор редакции

Что смотреть в кино: Новый «Форсаж», «Оленья кожа» и «Маленькое красное платье»

Сегодня
Что смотреть в кино: Новый «Форсаж», «Оленья кожа» и «Маленькое красное платье»
Сериалы

Сериалы августа: «Охотник за разумом», «BH90210» и «Карнивал Роу»

Вчера
Сериалы августа: «Охотник за разумом», «BH90210» и «Карнивал Роу»

ТестБрэд Питт или Тильда Суинтон? Распознай актера в кадре

Вчера
Брэд Питт или Тильда Суинтон? Распознай актера в кадре
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании