Слух дня: Нэмор станет главным злодеем «Черной Пантеры 2»

Как сообщают источники, близкие к Marvel, студия выбрала злодея для продолжения «Черной Пантеры». Им станет Нэмор Подводник — мутант, король Атлантиды и один из старейших персонажей Marvel. Инсайдеры также отмечают, что на эту роль студия планирует пригласить Генри Голдинга («Безумно богатые азиаты»).

Нэмор дебютировал на страницах комиксов в 1939 году и фактически является прародителем будущей линейки супергероев Marvel. Сын морского капитана-человека и принцессы мифического подводного царства Атлантиды, изначально он представлен как злодей и противник армии США. Он обладал сверхчеловеческой силой, умел дышать и быстро перемещаться под водой, а также способен левитировать наряду с другими сверхчеловеческими способностями.

В последующие годы Нэмор успел побывать героем, антигероем и полноценным злодеем. В разное время он сотрудничал с Мстителями, Фантастической четверкой, Захватчиками, Защитниками, Людьми Икс и Иллюминатами. Противостояние с Черной Пантерой также имеет под собой комикс-основу: воспользовавшись силой Феникса, Нэмор затопил Ваканду, разрушив большую часть страны и убив множество вакандцев. После этого Т’Чала и Нэмор долгое время оставались врагами.

Как именно Нэмор впишется в сюжет «Черной Пантеры 2», не сообщается. Считается, что он попытается захватить власть в Ваканде.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

«Черной Пантеры 2» нет в планах Marvel в ближайшие два года, но студия заверила, что работа над сиквелом идет полным ходом. Райан Куглер вернется в качестве режиссера.

Источник: We Got This Covered