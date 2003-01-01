Трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе: Говорят, ты красишь дома

Сегодня, 15:12Обсудить0

Технология омоложения актеров подарила режиссерам массу новых возможностей. Больше не надо брать молодых актеров и гримировать их под стариков. Наоборот, при необходимости теперь можно разгладить морщины престарелым звездам. Мартин Скорсезе решил использовать эту технологию, чтобы рассказать историю киллера Фрэнка Ширэна по прозвищу Ирландец.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Название книги отсылает к мафиозному сленгу, означающему, что человек, к которому обращаются таким образом, работает киллером-наемником, поскольку после убийства на стенах и полах домов остаются пятна крови.

В своей работе Брэндт описал жизнь реально существовавшего киллера Фрэнка Ширэна по кличке Ирландец (Роберт Де Ниро), с которым познакомился незадолго до его смерти. Тот признался писателю, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино (Джо Пеши), и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа (Аль Пачино), бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

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