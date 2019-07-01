Альфред Молина дебютирует в режиссуре и еще 15 новостей дня

Объявлен основой актерский состав сериала Джосса Уидона The Nevers

Вместе с ранее объявленной Лаурой Доннелли в сериале снимутся Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Бен Чаплин, Ник Фрост, Том Райли, Энн Скелли, Пип Торренс, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошелль Нил, Элинор Томлинсон и Дэнис О’Хэр. Проект расскажет о группе женщин Викторианской эпохи, которые неожиданно обнаруживают у себя удивительные способности. Теперь им предстоит столкнуться с новыми безжалостными врагами и взяться за миссию, способную изменить весь мир.

Источник: Deadline

Кен Жонг и Роб Делани присоединились к актерскому составу фильма «Том и Джерри»

История картины, совмещающей в себе игровые и анимационные элементы, вращается вокруг престижного отеля, где работает Кайла. Там же обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, девушка нанимает уличного кота Тома, но решить проблему оказывается не так уж и просто. Режиссер — Тим Стори.

Источник: THR

Кевин Харт исполнит главную роль в сериале «Экшен-сцена» (Action Scene)

Харт сыграет вымышленную версию себя — актера, который хочет получить роль в крупнейшем боевике всех времен. После отказа он случайно сталкивается с главной экшен-звездой Голливуда. Эта встреча приводит к тому, что он должен пережить серию немыслимых экшен-сцен в компании разных героев боевиков. Проект разрабатывается для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Коко-ди Коко-да»

Молодая пара отправляется в путешествие по живописным местам. В лесу они встречают артистов цирка, которые устраивают им «забавные игры», терроризируя супругов. Снова и снова они вынуждены проживать этот день, чтобы найти выход и разорвать порочный круг.

Альфред Молина дебютирует в режиссуре c драмой «Лиллиан» (Lillian)

Экранизация романа Джилл Гаскойн, фильм расскажет о Джессике, которая после победы над раком оставляет мужа и детей в Англии и отправляется в Америку. Она планирует навестить старого друга, передохнуть и прийти в себя, но вместо этого неожиданно влюбляется в другую женщину. Эми Лоу напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Amazon выпустит сериал по мотивам фильма «Быстрый цвет»

Главная героиня проекта — Рут, бывшая наркоманка с необычными способностями, которые очень интересуют загадочных людей с оружием и в костюмах. Всю жизнь она спасалась в бегах, никогда надолго не задерживаясь на одном месте, но теперь вынуждена вернуться в родной дом. Там она воссоединится со своей матерью и дочкой. Вместе они поймут, что одна из них должна спасти мир. Виола Дэвис спродюсирует сериал. Авторы оригинальной картины Джулия Харт и Джордан Хоровиц напишут сценарий пилота.

Источник: Deadline

Рой Ли спродюсирует хоррор «Обожженная солнцем страна» (Sunburnt Country)

В центре сюжета — парочка путешественников, решивших прогуляться по неизведанным местам Австралии. В пути они натыкаются на уединенный городок и быстро понимают, что местные жители очень любят охотиться на чужаков. Теперь помочь им могут только престарелый работник остановки и его внучка. Проект основан на одноименном романе Гэбриела Бергмозера.

Источник: Variety

Кадры со съемок фильма «Мстители: Финал»

Фрэнк Грилло и Майкл Кеннет Уильямс снимутся в триллере «Торговцы телами»

Проект расскажет реальную историю многомиллионной схемы, когда бывшие дилеры и наркоманы богатели, подрабатывая торговцами телами. Они уговаривали других наркоманов и алкоголиков отправиться на лечение и продавали их компаниям. Так молодой наркоман Юта оказывается втянут в аферу, где деньги важнее здоровья клиентов. В фильме также снимутся Мелисса Лео, Джек Килмер и Элис Энглерт. Режиссер — Джон Своб.

Источник: Deadline

Руфус Сьюэлл и Кая Скоделарио снимутся в экранизации детектива «Белый конь» Агаты Кристи

Главный герой, Марк Истербрук, становится невольным свидетелем убийства священника. В одежде убитого полиция обнаруживает таинственный список фамилий. Заинтригованный Марк проводит собственное расследование и обнаруживает, что все люди из списка умерли по вполне невинным причинам. Существует некая связь между их смертями и тремя странными дамами, живущими на старой вилле «Белый конь». Леонора Лонсдэйл занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Рик Джаффа и Аманда Сильвер напишут адаптацию романа «Цирцея» (Circe)

Книга Медлин Миллер — переложение мифа о Цирцее (Кирке), дочери бога солнца Гелиоса и океаниды Персеиды. При рождении Цирцея не обладала силой отца или привлекательностью матери, но после контакта со смертными обнаружила у себя дар к колдовству и талант к превращению врагов в монстров. За это Зевс сослал ее на уединенный остров, где он продолжила оттачивать свое мастерство и встретилась с разными персонажами греческой мифологии. В конечном итоге Цирцея должна решить, к кому она принадлежит — богам или людям. Восьмисерийный проект разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Охота»

Картина расскажет о группе миллиардеров, которые собираются в небольшой европейской стране, чтобы поохотиться на людей. Но одна из жертв, Кристал, быстро берет контроль над охотой, убивая одного охотника за другим. Она рассчитывает добраться до женщины, которая скрывается в центре всей операции.

Apple выпустит англоязычный ремейк израильского сериала «Под чужим флагом»

История начинается с похищения в Москве министра обороны. Подозреваемые смогли избежать ареста и покинуть страну, но оставили на месте преступления множество доказательств и улик. ФСБ убеждена, что похищение — дело рук израильского «Моссада». Пятеро обычных израильтян — двое мужчин и три женщины — однажды утром из средств массовой информации узнают о том, что они являются главными подозреваемыми в дерзком похищении иранского министра обороны, совершенном в Москве. Оригинальный сериал прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

Источник: Deadline

Семен Серзин поставит фильм по мотивам пьесы «Человек из Подольска»

Действие постановки разворачивается в стенах полицейского участка, куда попадает молодой человек, житель подмосковного Подольска. Причин для задержания нет, но служители порядка все равно устраивают ему эмоциональный допрос, угрожают подбросить наркотики или пару висяков, чтобы улучшить показатели. Со временем допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии, цель которого — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь.

Источник: ТАСС

Ник Робинсон снимется с Кейт Марой в сериале «Учительница» (A Teacher)

10-серийный проект основан на одноименном фильме 2013 года и рассказывает о школьной учительнице, у которой завязывается роман с одним из учеников. Когда их отношения становятся достоянием общественности, ее увольняют. Автор оригинальной картины Ханна Фидель напишет и поставит сериал.

Источник: Deadline

Джоди Марголин поставит пилот сериала «Расширяющаяся вселенная Эшли Гарсии»

Комедийный проект Netflix — история 15-летней Эшли, специалиста по робототехнике и ракетостроению, которой представляется шанс поработать в NASA. Для этого она переезжает к дяде-весельчаку Виктору, бывшему футболисту и большому мастеру уклоняться от любой ответственности.

Источник: Deadline

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