Находка дня: Танцы из фильмов с неожиданным саундтреком

У пользователя Twitter по имени Льюис Уэйк есть хобби: он накладывает поверх танцевальных сцен из популярных фильмов разные песни, которые подходят по темпу. Уэйк сделал несколько десятков мэшапов с самыми разными фильмами и песнями. Так, герой Хью Гранта из «Реальной любви» танцует под песню «Bad Guy» Билли Айлиш, Питер Паркер идет по улице под 50 Cent, а герои «Шоу ужасов Рокки Хоррора» пляшут под песню Рики Мартина.

«Человек-паук 3: Враг в отражении» / 50 Cent — «Candy Shop»

«Реальная любовь» / Билли Айлиш — «Bad Guy»

«Шоу ужасов Рокки Хоррора» / Рики Мартин — «Livin' La Vida Loca»

«Офис» / The Sugarhill Gang — «Rapper’s Delight»

«Мистер Бин» / Ариана Гранде и Ники Минаж — «Side To Side»