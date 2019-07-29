Мэтт Дэймон вновь сыграет Локи в сиквеле «Джея и Молчаливого Боба»

Сегодня, 11:46Обсудить0

В комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» Кевин Смит вновь собрал на экране звездную команду из старых и новых приятелей. Среди ветеранов киновселенной Смита есть и Мэтт Дэймон, сыгравший в «Догме» ангела Локи и самого себя в первом фильме. И, несмотря на смерть Локи в прошлом, в продолжении Смит нашел способ вернуть его на экраны.

«Если вы видели трейлер „Перезагрузки“, то знаете, что Мэтт Дэймон вернулся! — пишет Смит. — Мэтти был веселой частью „Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар“, так что, когда началась работа над „Перезагрузкой“, мы обратились к нему с предложением вернуться на место преступления».

«Когда он согласился, я начал думать, как лучше использовать Уилла Хантинга и какую роль он мог бы сыграть, — продолжает Смит. — Дженнифер (Швалбах, жена Смита. — Прим. ред.) предложила: „Почему бы не использовать его как Локи?“ Я усмехнулся, как хардкорный фанат Кевина Смита, и ответил: „Я не могу играть с Локи. Локи умер“. Джен улыбнулась и сказала: „Ну, тогда хорошо, что ты знаешь сценариста, иначе пришлось бы отказаться от идеи“. И вот так просто моя жена сделала фильм лучше».

«Я попросил костюмера Мелиссу Уолкер собрать костюм Локи, нашел церковь и достал свою ростовую куклу из „Догмы“, — добавил режиссер. — И таким образом смог сделать мини-сиквелы ко всем фильмам моей киновселенной Viewaskew посреди „Перезагрузки“».

«Перезагрузка» — прямое продолжение комедии «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». В компании новообретенной дочки Джея неугомонные приятели-укурки вынуждены вернуться в Голливуд, чтобы остановить мрачный перезапуск «Пыхаря и Хроника».

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