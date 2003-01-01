Marvel экранизировала фальшивые сцены из «Войны бесконечности» и «Финала»

В новом ролике, посвященном съемкам «Войны бесконечности» и «Финала», студия Marvel представила несколько фальшивых, альтернативных сцен из двух фильмов. Они были созданы в попытке сохранить сюжет в тайне и защитить производство от возможных сливов информации. При этом они не были кардинально другими, но меняли несколько элементов, чтобы специально запутать людей.

Все фальшивые сцены связаны с гибелью разных персонажей. В альтернативных эпизодах Локи сбежал в начале «Войны бесконечности», а Тор не отрубил голову Таносу в «Финале», просто вырубив Безумного Титана.

Кроме создания фальшивых сцен, был и другой проверенный способ спастись от спойлеров: не выдавать актерам полный сценарий. Звезды «Мстителей» неоднократно признавались, что во время работы над фильмом не видели текст целиком, только отдельные сцены.

Режиссерам Джо и Энтони Руссо даже пришлось использовать откровенный обман. Перед началом съемок похорон Тони, актерам сказали, что они снимают эпизод со свадьбой. Лишь на месте им раскрыли, что на самом деле происходит в сцене. Похороны стали также самой дорогой сценой «Финала» — просто из-за общей суммы гонораров, заплаченных всем присутствующим.