Marvel экранизировала фальшивые сцены из «Войны бесконечности» и «Финала»

час назадОбсудить0

В новом ролике, посвященном съемкам «Войны бесконечности» и «Финала», студия Marvel представила несколько фальшивых, альтернативных сцен из двух фильмов. Они были созданы в попытке сохранить сюжет в тайне и защитить производство от возможных сливов информации. При этом они не были кардинально другими, но меняли несколько элементов, чтобы специально запутать людей.

Все фальшивые сцены связаны с гибелью разных персонажей. В альтернативных эпизодах Локи сбежал в начале «Войны бесконечности», а Тор не отрубил голову Таносу в «Финале», просто вырубив Безумного Титана.

Кроме создания фальшивых сцен, был и другой проверенный способ спастись от спойлеров: не выдавать актерам полный сценарий. Звезды «Мстителей» неоднократно признавались, что во время работы над фильмом не видели текст целиком, только отдельные сцены.

Режиссерам Джо и Энтони Руссо даже пришлось использовать откровенный обман. Перед началом съемок похорон Тони, актерам сказали, что они снимают эпизод со свадьбой. Лишь на месте им раскрыли, что на самом деле происходит в сцене. Похороны стали также самой дорогой сценой «Финала» — просто из-за общей суммы гонораров, заплаченных всем присутствующим.

Смотрите также

Неудачные дубли из «Мстители: Финал»: Тони против багажника и косоглазый Клинт

24 июля
Неудачные дубли из «Мстители: Финал»: Тони против багажника и косоглазый Клинт

Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

Вчера
Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

21 июля
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире

Шрек какой-то: Реакция на вырезанную сцену из ререлиза «Мстители: Финал»

2 июля
Шрек какой-то: Реакция на вырезанную сцену из ререлиза «Мстители: Финал»

Главное сегодня

Мэтт Дэймон вновь сыграет Локи в сиквеле «Джея и Молчаливого Боба»

8 минут назад
Мэтт Дэймон вновь сыграет Локи в сиквеле «Джея и Молчаливого Боба»

Marvel экранизировала фальшивые сцены из «Войны бесконечности» и «Финала»

час назад
Marvel экранизировала фальшивые сцены из «Войны бесконечности» и «Финала»

Режиссеры «Ночных игр» могут поставить адаптацию «Dungeons & Dragons»

2 часа назад
Режиссеры «Ночных игр» могут поставить адаптацию «Dungeons & Dragons»

Тайные сокровища Netflix: 15 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить

Вчера
Тайные сокровища Netflix: 15 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить

Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

Вчера
Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

29 июля
Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»
Портрет героя

Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда

27 июля
Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании