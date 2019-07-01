Режиссеры «Ночных игр» могут поставить адаптацию «Dungeons & Dragons»

2 часа назадОбсудить0

Студия Paramount и кинокомпания Allspark начали переговоры с Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатаном М. Голдштейном («Ночные игры») и предлагают им заняться новой экранизацией ролевой игры «Dungeons & Dragons». Майкл Гилио напишет сценарий картины.

«Dungeon & Dragons» — общее название для настольной ролевой системы, разработанной Гэри Гайгэксом и Дэйвом Арнесоном в 1974 году. D&D позволила игрокам на основе набора правил легко создавать собственные приключения, что быстро привело к росту популярности игры. Десятилетия спустя она продолжает оставаться самой известной и распространенной настольной ролевой игрой.

Вселенная, где развивается большинство приключений D&D, напоминает смесь из произведений Дж. Р. Р. Толкина, Роберта И. Говарда, Эдгара Райса Берроуза, Майкла Муркока и Роджера Желязны. В историях присутствуют все типичные элементы фэнтези — от эльфов и гномов до рыцарей и магов.

На основе D&D выпущено бесчисленное количество книг и игр. С 1983 по 1985 год выходил мультсериал «Подземелье драконов». В 2000 году студия New Line выпустила полнометражную картину «Подземелье драконов». Критики и зрители не приняли ленту, и проект с треском провалился в прокате, что не помешало впоследствии выпустить два телефильма-продолжения.

До этого Голдштейн и Дейли работали над блокбастером «Флэш». В итоге они оставили проект, так как не смогли найти общего языка с исполнителем главной роли Эзрой Миллером.

Источник: Deadline

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