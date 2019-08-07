Дочь Брюса Ли раскритиковала «Однажды в… Голливуде»

Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, осталась недовольна тем, как Квентин Тарантино изобразил ее отца в фильме «Однажды в… Голливуде». Она считает, что режиссер показал Ли наглым ублюдком и заставил Майка Мо сыграть карикатуру.

«Он выглядит как напыщенный, наглый ублюдок, — говорит она о сцене, где Ли вызывает на поединок героя Брэда Питта. — А не как человек, которому приходилось работать в три раза сильнее, чтобы добиться того, что так легко доставалось другим. Здесь он бахвалится и бросает вызову Брэду Питту. В жизни он был не таким».

Шеннон понимает, что Тарантино хотел показать карикатуру на Голливуд того времени, но при этом он не издевается над образом Стива МакКуина, которого сыграл Дэмиэн Льюис. По словам Шеннон, при жизни Ли регулярно вызывали на поединки, но он всегда отказывался. Она призналась, что ей было очень неприятно сидеть в кинотеатре и слушать, как зрители смеются над ее отцом.

«Мне интересно, чтобы мир знал, каким человеком был Брюс Ли, как он жил, — продолжает она. — И этот фильм спустил все это в унитаз и превратил моего отца в наглую грушу для биться. Я понимаю, они хотели сделать персонажа Брэда Питта суперкрутым, способным победить Брюса Ли. Но они не должны были обходиться с Брюсом Ли так, как белый Голливуд обходился с ним, пока он был жив».

Шеннон также отметила, что Мо очень хорошо удалось передать голос и характерные черты Ли, даже если внешность не совсем совпадает с временем действия картины.

До выхода «Однажды в… Голливуде» Шеннон Ли раскритиковала Тарантино, что тот не обратился к ней с вопросом по поводу использования образа ее отца в своем фильме.

«Однажды в… Голливуде» с 8 августа в российском прокате. Предпродажа билетов уже открыта.

Источник: The Wrap