Трейлер «Маяка»: В потемках человеческой души с режиссером «Ведьмы»

В 2015 году Роберт Эггерс покорил критиков и зрителей тягучей и зловещей «Ведьмой», где попытался разобраться в странном существе под названием человек. В «Маяке» он продолжает свои изыскания. Сняв картину в квадратном формате и черно-белом цвете, режиссер запер Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона в стенах одинокого маяка и заставил показать самые темные уголки человеческой души.

Действие разворачивается в 1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу (Паттинсон) приезжает на отдаленный остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк (Дефо). Он постоянно испускает газы, поднимает один и тот же тост, обращается с Ифраимом как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Герою предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжелые недели, в течение которых красивый и спокойный юноша изменится навсегда.

Подробнее о «Маяке» КиноПоиск рассказывал в материале «Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо сходят с ума».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.