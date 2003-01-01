Трейлер «Маяка»: В потемках человеческой души с режиссером «Ведьмы»

Сегодня, 16:27Обсудить0

В 2015 году Роберт Эггерс покорил критиков и зрителей тягучей и зловещей «Ведьмой», где попытался разобраться в странном существе под названием человек. В «Маяке» он продолжает свои изыскания. Сняв картину в квадратном формате и черно-белом цвете, режиссер запер Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона в стенах одинокого маяка и заставил показать самые темные уголки человеческой души.

Действие разворачивается в 1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу (Паттинсон) приезжает на отдаленный остров работать новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас Уэйк (Дефо). Он постоянно испускает газы, поднимает один и тот же тост, обращается с Ифраимом как с личным рабом и запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Герою предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжелые недели, в течение которых красивый и спокойный юноша изменится навсегда.

Подробнее о «Маяке» КиноПоиск рассказывал в материале «Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо сходят с ума».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Утомленные солнцем: Кто стоит за реинкарнацией хоррора

19 июля
Утомленные солнцем: Кто стоит за реинкарнацией хоррора

Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

23 июля
Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову

25 июля
Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову

Трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»: Том Хэнкс излучает тепло

22 июля
Трейлер фильма «Прекрасный день по соседству»: Том Хэнкс излучает тепло

Главное сегодня

Тайные сокровища Netflix: 15 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить

Сегодня
Тайные сокровища Netflix: 15 фильмов и сериалов, которые вы могли пропустить

Трейлер «Маяка»: В потемках человеческой души с режиссером «Ведьмы»

Сегодня, 16:27
Трейлер «Маяка»: В потемках человеческой души с режиссером «Ведьмы»

Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

Сегодня, 15:08
Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»
Сборы

Бокс-офис России: «Король Лев» вне конкуренции

Сегодня, 16:26
Бокс-офис России: «Король Лев» вне конкуренции

Трейлер пятого сезона «Острых козырьков»: Вернем Англии былое величие

Сегодня, 16:14
Трейлер пятого сезона «Острых козырьков»: Вернем Англии былое величие

Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

Вчера
Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»
Портрет героя

Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда

27 июля
Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании