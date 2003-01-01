Трейлер пятого сезона «Острых козырьков»: Вернем Англии былое величие

Сегодня, 16:14Обсудить0

«Острые козырьки» — проект Стивена Найта о деятельности преступного клана Шелби в английском Бирмингеме 1920-х. Одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени, клан держал в страхе весь город. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия.

Новый сезон продолжит историю клана и его лидера — хитроумного Томаса Шелби, который готов на все, чтобы сохранить свою семью и криминальную империю. Только теперь ему придется разбираться не только с враждебными бандами, но и с двуличными политиками, которых не так-то просто переиграть.

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