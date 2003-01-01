Вырезанные сцены из «Мстители: Финал»: Бритый енот и шутки про «Первого мстителя»

Сегодня, 15:08Обсудить0

Вместе с цифровым релизом в сети появились разные вырезанные сцены из «Мстители: Финал». В одной Пеппер и Тони обсуждают поведение ручного альпаки, а другая показывает, чем еще занимались Тор и Ракета во время посещения Асгарда. Есть также расширенная сцена после смерти Тони.

Две лучшие вырезанные сцены связаны с прошлыми фильмами киновселенной. В первой Роуди резонно спрашивает, почему в «Первом мстителе» Капитан Америка просто не выпрыгнул из самолета, вместо того чтобы падать вместе с ним в воду. Во второй Ракета удивляется, что в «Мстителях» герои несколько часов сражались с армией читаури, «худшей армией во Вселенной», и просто не атаковали материнский корабль. Устав слушать его претензии, Тони выбривает Ракете макушку.

Финальный хронометраж «Финала» составил три часа, так что нет ничего удивительного, что братья Руссо решили в итоге вырезать эти сцены. Многие из них — дополнительные моменты, практически не влияющие на повествование. Плюс Ракете в финальной битве пришлось бы сражаться с проплешиной на голове.

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