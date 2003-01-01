Бокс-офис России: «Король Лев» вне конкуренции

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1. «Король Лев» (2-я неделя), 455 млн рублей (-53%), 1,7 миллиона зрителей, 52 322 сеанса

Игровой ремейк классического мультфильма Disney без борьбы возглавил бокс-офис в свой второй уик-энд. И помогло этому не столько отсутствие серьезной конкуренции (кассовый потенциал всех новинок был довольно низким, ни одна из них в итоге не собрала и 5% заработка «Короля Льва» за вторые выходные), сколько сила самого релиза. Напомним, на прошлой неделе картина Disney продемонстрировала третий старт в истории российского проката. А на этой отметилась самым низким падением среди релизов, собиравших в первый уик-энд более 700 млн рублей. Идущие по этому показателю вслед за «Королем Львом» картины «Т-34» и «Хоббит: Битва пяти воинств» падали сильнее (на 55% и 56% от их стартовой кассы соответственно). Кроме того, у «Короля Льва» лучшая касса второго уик-энда среди зарубежных блокбастеров. А если считать вместе с российской продукцией, то третья. Больше в свое время на второй неделе собирали только «Движение вверх» (647 млн рублей) и «Последний богатырь» (501 млн рублей).

В общей сложности в копилке «Короля Льва» за 11 дней проката 1,808 млрд рублей. Фильм стал третьим по скорости преодоления планки в 1 млрд рублей: она покорилась ему на пятый день после премьеры. Быстрее аналогичного результата достигали две части «Мстителей» — «Финал» (на третий день) и «Война бесконечности» (на четвертый). А вот по скорости преодоления 1,5-миллиардной отметки новая работа Джона Фавро уже вторая. Впереди только финал «Мстителей», который добрался до нее на восьмой день проката. «Королю Льву» удалось сделать это на сутки позже.

В списке самых кассовых фильмов 2019 года «Король Лев» занимает третью строчку, уступая «Финалу» (2,593 млрд рублей) и «Т-34» (2,273 млрд рублей). И если первенство блокбастера Marvel пока видится несокрушимым, то результат отечественного военного экшена «Король Лев» с высокой долей вероятности превзойдет.

2. «Человек-паук: Вдали от дома» (4-я неделя), 35 млн рублей (-46%), 140 тысяч зрителей, 8629 сеансов

Как мы и предсказывали ранее, блокбастер студий Sony и Marvel обошел финальные сборы «Капитана Марвел» (1,146 млрд рублей). Общий заработок новой главы приключений Человека-паука в России составляет 1,155 млрд рублей. Фильм занимает седьмую строчку в списке самых кассовых релизов 2019 года в нашей стране.

3. «Видок: Охотник на призраков» (1-я неделя), 20 млн рублей, 66 тысяч зрителей, 6135 сеансов

Самой успешной новинкой минувшей недели стал французский детективный триллер, открывавший в апреле Московский кинофестиваль. Картина хоть и превзошла ожидания аналитиков, предсказывавших ей сборы в районе 11—15 млн рублей, однако этого вряд ли достаточно, чтобы считаться хитом. Среди релизов независимого прокатчика «Экспонента Фильм» в этом году были картины, стартовавшие успешнее: «Курск» — 29 млн рублей, «Омен: Перерождение» — 25 млн рублей, «Игры разумов» — 22 млн рублей.

Вообще, все новинки нынешнего уик-энда, за одним исключением (о нем ниже), могут похвастать отвратительной средней посещаемостью. У «Видока» этот показатель равен 10 зрителям на одном сеансе, и это еще не самый худший результат. Для сравнения: у «Короля Льва» средняя посещаемость — 33 человека на сеансе.

4. «Анна» (3-я неделя), 15 млн рублей (-54%), 56 тысяч зрителей, 4488 сеансов

Экшен Люка Бессона за три недели собрал в России 198 млн рублей. Позади остался финальный результат «Взрывной блондинки» (195 млн рублей). Картина превзойдет и итоговые сборы «Малавиты» (200 млн рублей с учетом СНГ). Впрочем, на этом почти все и закончится: выходящий в прокат в ближайший четверг спин-офф «Форсажа» целиком и полностью завладеет умами и кошельками поклонников боевиков в нашей стране.

5. «Солнцестояние» (2-я неделя), 11 млн рублей (-41%), 39 тысяч зрителей, 3044 сеанса

Хоррор Ари Астера немного опережает график прошлогодней «Реинкарнации». У той после второго уик-энда общий заработок составлял 34 млн рублей. «Солнцестояние» собрало 38 млн рублей. Еще до наступления следующего уик-энда фильм обойдет финальный результат «Паранормального» (39 млн рублей).

6. «Бойцовский клуб» (1-я неделя), 8,9 млн рублей, 30 тысяч зрителей, 1259 сеансов

Компания «Иноекино», специализирующаяся на выпуске в прокат классических картин, может праздновать успех: отреставрированная версия «Бойцовского клуба» собрала на старте заметно больше других релизов дистрибьютора. «Чужой» в прошлом году зарабатывал в первый уик-энд 4,7 млн рублей, «Апокалипсис сегодня» в 2019-м — 3,8 млн рублей. Позади остался заработок «Космической одиссеи» Кубрика, которую в прошлом году показывали только в залах IMAX. Эта картина собрала в первые четыре дня проката 6,5 млн рублей. По наработке на сеанс и средней посещаемости (7032 рубля и 23 человека на сеансе соответственно) «Бойцовский клуб» в топ-10 уступает только «Королю Льву», заметно превосходя как старожилов проката, так и все новинки.

7. «До скорой встречи» (1-я неделя), 8,8 млн рублей, 32 тысячи зрителей, 5605 сеансов

Мелодрама про любовь, вспыхнувшую во время чемпионата мира по футболу в России, явно опоздала с датой выхода примерно на 12 месяцев, однако благодаря прокатчику-мейджору («Централ Партнершип») получила самую широкую роспись среди всех новинок. Впрочем, интерес аудитории к проекту все равно оказался минимальным. У фильма худший показатель средней посещаемости в топ-10 — всего 5 человек на одном сеансе.

8. «Шаг вперед 6: Год танцев» (1-я неделя), 7,8 млн рублей, 32 тысячи зрителей, 4848 сеансов

Танцевальные фильмы, некогда собиравшие в кинотеатрах толпы девочек-подростков, ныне вышли из моды. Шестая часть «Шага вперед», имеющая очень опосредованное отношение к предыдущим фильмам франшизы и фактически представляющая собой проект исключительно для китайского рынка, подтверждает тенденцию стремительного спада интереса аудитории к жанру. За счет бренда и более широкой росписи картина выступила значительно сильнее, чем выходившая ранее в этом году французская мелодрама «Танцуй сердцем» (2,8 млн рублей на старте). Однако с предыдущими частями франшизы этот результат не идет ни в какое сравнение. Даже первый «Шаг вперед» в далеком 2006 году с совершенно другими ценами на билеты и количеством кинотеатров осваивал ощутимо большую сумму (17 млн рублей с учетом СНГ).

9. «Паразиты» (3-я неделя), 6,2 млн рублей (-26%), 20 тысяч зрителей, 922 сеанса

За счет отличного сарафана «Паразиты» продолжают третью неделю держаться в топ-10, имея наименьшее количество сеансов среди всех релизов уик-энда. Общая касса корейской черной комедии достигла 66 млн рублей. Уже совершенно точно можно сказать, что по итогам следующего уик-энда «Паразиты» обойдут сборы «Древа жизни» (72 млн рублей) и станут самым кассовым обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в России.

10. «История игрушек 4» (6-я неделя), 6 млн рублей (-31%), 30 тысяч зрителей, 2201 сеанс

Заработок проекта Pixar за шесть недель достиг 474 млн рублей. На этом мультфильм, скорее всего, окончательно попрощается с топ-10.

На этой неделе в прокат выходит уже упоминавшийся спин-офф одной из самых популярных экшен-франшиз современности — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Также среди новинок имеет смысл выделить украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка» и американскую инди-комедию «Гив ми либерти», снятую эмигрантом из России Кириллом Михановским.