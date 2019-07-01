Джейсон Момоа отомстит за смерть жены и еще 12 новостей дня

Джейсон Момоа исполнит главную роль в фильме «Милашка» (Sweet Girl)

В центре сюжета — вдовец, оставшийся с дочкой после убийства жены неизвестными. Не в силах ждать, пока полиция найдет убийц, он клянется сам найти и покарать преступников. Брайан Мендоза поставит картину.

Источник: Deadline

Кристин Милиоти снимется в сериале «Сделано для любви» (Made for Love)

Экранизация одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел, проект рассказывает о жене миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега. Патрик Сомервилль разработает для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Тизеры девятого сезона «Американской истории ужасов»

Темой нового сезона сериала-антологии станут слэшеры 1980-х, а местом действия — летний лагерь, где отдыхают подростки и орудует серийный убийца.

Лука Гуаданьино может экранизировать «Повелителя мух»

Аллегорический роман Уильяма Голдинга — история группы детей, оказавшихся в результате авиакатастрофы на необитаемом острове. Они пытаются выживать — охотятся, разжигают костры, чтобы привлечь внимание кораблей, сохраняют порядок. Но со временем знакомая человеческая природа начинает уступать место чему-то более дикому и примитивному.

Источник: Variety

Обри Паза, Сара Гадон и Кристофер Эббот снимутся в триллере «Черный медведь» (Black Bear)

Сюжет рассказывает о молодых супругах (Гадон и Эббот), ожидающих первого ребенка. Их отдых нарушает приезд незваной гостьи (Плаза). Начинающий кинематографист, она рассчитывает справиться с творческим кризисом, но вместо этого оказывается в центре любовного треугольника. Режиссер — Лоуренс Майкл Ливайн.

Тизер спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Проект, действие которого разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», расскажет о первом поколении детей, выросших во время зомби-апокалипсиса. Одни из них станут героями, другие — злодеями. Джордан Вот-Робертс поставит спин-офф.

Пол Уолтер Хаузер получил роль в «Стервелле» студии Disney

Стервелла де Виль — элегантная злодейка и любительница мехов из мультфильма «101 далматинец», но она не всегда была такой. В 1970-е, когда развернется действие фильма, она была милой жительницей Лондона Эстеллой. Именно тогда в ее жизни появился человек, навсегда изменивший ее жизнь. Крэйг Гиллеспи занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Канал FX заказал пилот сериала-антологии «Платформа» (Platform)

У проекта нет точной темы, и каждый эпизод затронет свою важную для современного зрителя тему. В пилотном эпизоде «Платформы» снимаются Лукас Хеджес, Джон Бернтал, Бойд Холдбрук, Кейтлин Дивер и О’Ши Джексон-мл. Б.Дж. Новак написал сценарий и поставит сериал.

Источник: Deadline

В Нью-Йорке появится инсталляция в честь 25-летия сериала «Друзья»

С 7 сентября посетители смогут постоять у фонтана из заставки, поднять диван по лестнице в квартиру Росса, посидеть в креслах Джоуи и Чендлера, поиграть в настольный футбол и выпить кофе в «Центральной кофейне». Цена билета — 29 долларов.

Источник: Deadline

Эбигейл Бреслин получила роль в драме Stillwater

Главный герой фильма — американский нефтяник Билл из Оклахомы (Мэтт Дэймон), который отправляется во Францию, чтобы навестить свою дочь (Бреслин), несправедливо осужденную за убийство. Билл оказывается в незнакомом мире со своими правилами и законами, тем не менее берется лично доказать невиновность дочери. В процессе Билл знакомится с местной женщиной и ее дочерью и понимает, что он часть большего мира. Режиссер — Том МакКарти.

Источник: Variety

Netflix продлил сериал «Воровки» на второй и последний сезон

Проект рассказывает о трех школьницах, которые совсем не похожи друг на друга. Их объединяет лишь одно — клептомания, тяга к мелкому воровству. Посещая предписанную судом групповую терапию из-за обвинений в краже, они неожиданно начинают дружить. Им предстоит помочь друг другу справиться с нахлынувшими проблемами и усмирить пагубную привычку тащить все, что плохо лежит.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Паук в паутине»

История Адерета, который в свое считался одним из лучших секретных агентов в мире. Но время идет, и вот уже начальство считает его слишком старым и отправляет шпиона в вынужденную отставку. Последний шанс восстановить былую репутацию появляется благодаря секретной операции, которая наводит Адерета на след поставщика химического оружия. Пока он выслеживает Анджелу, руководство посылает за ним молодого оперативника Дэниэла. Вновь ввязавшись в знакомую игру в кошки-мышки, старый разведчик постепенно понимает, что из охотника превратился в жертву.

Женевьева Энджелсон получила роль во втором сезоне сериала «Титаны»

Проект рассказывает о молодых супергероях — Робине, Старфайр, Рэйвен и Бистбое, вынужденных объединиться в команду. Энджелсон сыграет доктора Еву Уотсон, ученую лаборатории «Кадмус», где был создан молодой клон Супермена — Супербой.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.