Находка дня: Планировки квартир из кино и сериалов

Архитектор из Болгарии Боряна Илиева рисует подробные планировки квартир и домов из кино и сериалов. Она кропотливо воссоздает цветовую гамму фильма и интерьер, вплоть до мелких деталей вроде картин и цветов. Поначалу Илиева делала чертежи домов из картин, у которых есть победа или номинация на «Оскаре», но позже стала выкладывать и сериальные планировки. Все рисунки можно посмотреть в ее Instagram.

На аккаунт Боряны Илиевой обратил внимание Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный».