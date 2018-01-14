Бюро находок

Находка дня: Планировки квартир из кино и сериалов

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Архитектор из Болгарии Боряна Илиева рисует подробные планировки квартир и домов из кино и сериалов. Она кропотливо воссоздает цветовую гамму фильма и интерьер, вплоть до мелких деталей вроде картин и цветов. Поначалу Илиева делала чертежи домов из картин, у которых есть победа или номинация на «Оскаре», но позже стала выкладывать и сериальные планировки. Все рисунки можно посмотреть в ее Instagram.

«Призрачная нить»

«Назови меня своим именем»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Горькая луна»

«Твин Пикс»

«Елена»

На аккаунт Боряны Илиевой обратил внимание Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный».

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