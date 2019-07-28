Звезды «Правдивой лжи» встретились спустя 25 лет

2 часа назадОбсудить0

В честь 25-летия комедийного боевика «Правдивая ложь» Джейми Ли Кёртис вывесила в Instagram черно-белое фото с коллегой по фильму Арнольдом Шварценеггером. «Впервые снова вместе, — написала актриса под фото. — Арнольд, ты все такой же потрясающий! Старше, мудрее, но остаемся собой. Учимся, любим и смеемся до самого конца!»

Премьера «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона состоялась 15 июля 1994 года. Главный герой — правительственный спецагент Гарри Таскер, который скрывает от жены и детей свою настоящую работу. Но вскоре вся семья Гарри окажется втянута в опасную операцию, и в итоге все тайное станет явным. Фильм показал в прокате неплохой результат и впоследствии нашел новую жизнь на видеокассетах и дисках.

Сейчас Disney, после слияния с Fox получившая права на картину, разрабатывает сериал «Правдивая ложь» для стрим-сервиса Disney+. МакДжи работает над сценарием проекта, который, по словам режиссера, уже получил полное одобрение Кэмерона. Подробностей сюжета сериала нет, но МакДжи признался, что зрителей ждет полный перезапуск.

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