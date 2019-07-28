Роберт Де Ниро может сняться в «Убийцах лунного цветка» Мартина Скорсезе

Вождь индейцев осейджей Джефри Стоящий Медведь раскрыл, что Роберт Де Ниро присоединился к Леонардо ДиКаприо в триллере Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». По его словам, он общался с режиссером, и тот подтвердил, что съемки картины пройдут на территории округа Осейдж, и рассказал об участии Де Ниро в проекте.

Представители Де Ниро пока никак не прокомментировали эту информацию.

«Убийцы полной луны» — экранизация книги Дэвида Гранна, которая рассказывает о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории племени индейцев осейджей была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований. В дальнейшем оно было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Ранее Скорсезе вывесил в Instagram фотографию с поиска локаций для съемок в Оклахоме.

27 сентября на кинофестивале в Нью-Йорке Скорсезе представит свой новый фильм «Ирландец», который впоследствии выйдет на Netflix.

Источник: Tulsa Wolrd