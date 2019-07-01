Студия Disney побила собственный рекорд по сборам за год

Сегодня, 11:01Обсудить0

Ремейки анимационных проектов и фильмы Marvel помогли Disney установить новый рекорд. На конец июля общие сборы студии составили 7,67 млрд долларов. Таким образом, Disney побила собственный рекорд всего 2016 года в 7,61 млрд долларов. В 2018-м общая касса студии составила 7,32 млрд долларов.

Проекты Disney также показали отличный результат за пределами Штатов. С мировой кассой в 5,09 млрд долларов студия стала первой преодолевшей отметку в 5 млрд долларов за год.

Сейчас фильмы Disney занимают пять верхних позиций по сборам. Лидирует блокбастер «Мстители: Финал» (2,79 млрд долларов), самый кассовый фильм в истории (без учета инфляции), а замыкает пятерку «Аладдин» (1,01 млрд долларов).

При этом год далек от завершения. Впереди еще пять месяцев, когда студия выпустит «Холодное сердце 2», «Малефисента: Владычица тьмы» и «Звездные войны: Скайуокер. Восход». В общей кассе также не учитываются проекты, которые Disney получила после слияния с Fox.

Эксперты подсчитали, что девять ремейков, выпущенных с 2010 года, принесли студии более 7 млрд долларов. На данный момент самым успешным остается фильм «Красавица и чудовище» (1,26 млрд долларов), а меньше всего принес «Дамбо» — лишь 352 млн долларов.

Источник: Deadline

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