Тизер второго сезона «Охотника за разумом»: В попытке понять серийных убийц

Второй сезон «Охотника за разумом» готовит для зрителя еще больше рассуждений о серийных убийцах и природе насилия. Агенты ФБР Холден Форд и Белл Тенч вместе с психологом Уэнди Карр продолжают попытки понять, что толкает людей совершать столь жестокие преступления снова и снова.

Сюжет второго сезона вращается вокруг убийств в Атланте, произошедших в период с 1979 по 1981 год, когда было убито 28 детей, подростков и взрослых афроамериканцев. Во втором сезоне появятся убийцы Дэвид Берковиц, известный как Сын Сэма, Деннис Рейдер по прозвищу BTK и Чарльз Мэнсон.

Второй сезон станет доступен подписчикам Netflix с 16 августа 2019-го.