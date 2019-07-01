Первые кадры из «Ирландца»: Омоложенные старики Мартина Скорсезе

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Мировая премьера нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» состоится 27 сентября, в день открытия 57-го кинофестиваля в Нью-Йорке. Вместе с датой появились и первые официальные кадры из картины.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Название книги отсылает к мафиозному сленгу, означающему, что человек, к которому обращаются таким образом, работает киллером-наемником, поскольку после убийства на стенах и полах домов остаются пятна крови.

В своей работе Брэндт описал жизнь реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец (Роберт Де Ниро), с которым познакомился незадолго до его смерти. Тот признался писателю, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира — Рассела Буффалино (Джо Пеши) — и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа (Аль Пачино), бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

Netflix, вложивший в производство картины 125 млн долларов, планирует выпустить «Ирландца» осенью, но точная дата релиза не сообщается.

Источник: Deadline

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