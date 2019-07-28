Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

48 минут назадОбсудить0

Спустя пять лет после появления в сети рабочего материала из «Дэдпула», Райан Рейнольдс решил вернуться к главной загадке: кто же слил ролик? Актер вывесил в Instagram доску с расследованием и потенциальными подозреваемыми. «Пошел пятый год расследования, — написал Рейнольдс. — Или, как я это называют, „пятая фаза“. Суть в том, что я люблю заговорщицкие веревочки. #СливОвщина».

На доске Рейнольдса изображены: Бетти Уайт, Хью Джекман, Блейк Лайвли, Тайка Вайтити, режиссер фильма Тим Миллер, сценаристы Ретт Риз и Пол Верник и другие.

Неизвестные слили в сеть рабочий материал «Дэдпул» 28 июля 2014 года. Тогда студия Fox как раз планировала отказаться от проекта, но чрезвычайно положительная реакция на ролик заставила студию пересмотреть планы и дать фильму зеленый свет. В итоге студия получила на руки один из своих главных хитов последних лет.

После слияния Fox/Disney, Дэдпул, вместе с несколькими другими персонажами, перешел к Marvel. Фанаты рассчитывали, что персонаж появится уже в «четвертой фазе» 2020-го/2021-го, но его не оказалось среди проектов, заявленных на Comic-Con в Сан-Диего. Пост Рейнольдса заставил многих думать, что Дэдпул войдет в «пятую фазу», вместе с новым «Блэйдом».

Никакой точной информации о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч также не знает, будет ли третий фильм.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Киану Ривз не смог пройти мимо фанатской таблички «Ты потрясающий»

22 июля
Киану Ривз не смог пройти мимо фанатской таблички «Ты потрясающий»

Фанатская заставка «Очень странных дел»: Хит Netflix в стиле аниме 1980-х

10 июля
Фанатская заставка «Очень странных дел»: Хит Netflix в стиле аниме 1980-х

Джима Керри поместили в «Сияние» Стэнли Кубрика

9 июля
Джима Керри поместили в «Сияние» Стэнли Кубрика

Мишель Йео послала Лину Хиди к черту на съемках боевика «Пороховой молочный коктейль»

8 июля
Мишель Йео послала Лину Хиди к черту на съемках боевика «Пороховой молочный коктейль»

Главное сегодня

Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

Сегодня
Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

48 минут назад
Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Создатели сериала «Властелин колец» и еще 17 новостей выходных

3 часа назад
Создатели сериала «Властелин колец» и еще 17 новостей выходных
Сборы

Американский бокс-офис: У Тарантино новый рекорд

Сегодня, 15:51
Американский бокс-офис: У Тарантино новый рекорд
Портрет героя

Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда

27 июля
Дон Марлон: Как актер Брандо стал крестным отцом нового Голливуда

Сценарист «Форсажа» объяснил отношение авторов франшизы к законам физики

Сегодня, 13:30
Сценарист «Форсажа» объяснил отношение авторов франшизы к законам физики

Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне похвастались своей красотой

Сегодня, 11:20
Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне похвастались своей красотой
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании