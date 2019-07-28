Райан Рейнольдс отметил пятилетие «слива» первого «Дэдпула»

Спустя пять лет после появления в сети рабочего материала из «Дэдпула», Райан Рейнольдс решил вернуться к главной загадке: кто же слил ролик? Актер вывесил в Instagram доску с расследованием и потенциальными подозреваемыми. «Пошел пятый год расследования, — написал Рейнольдс. — Или, как я это называют, „пятая фаза“. Суть в том, что я люблю заговорщицкие веревочки. #СливОвщина».

На доске Рейнольдса изображены: Бетти Уайт, Хью Джекман, Блейк Лайвли, Тайка Вайтити, режиссер фильма Тим Миллер, сценаристы Ретт Риз и Пол Верник и другие.

Неизвестные слили в сеть рабочий материал «Дэдпул» 28 июля 2014 года. Тогда студия Fox как раз планировала отказаться от проекта, но чрезвычайно положительная реакция на ролик заставила студию пересмотреть планы и дать фильму зеленый свет. В итоге студия получила на руки один из своих главных хитов последних лет.

После слияния Fox/Disney, Дэдпул, вместе с несколькими другими персонажами, перешел к Marvel. Фанаты рассчитывали, что персонаж появится уже в «четвертой фазе» 2020-го/2021-го, но его не оказалось среди проектов, заявленных на Comic-Con в Сан-Диего. Пост Рейнольдса заставил многих думать, что Дэдпул войдет в «пятую фазу», вместе с новым «Блэйдом».

Никакой точной информации о будущем Дэдпула в киновселенной Marvel пока нет. Глава студии Кевин Файги признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети уже появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox. Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч также не знает, будет ли третий фильм.

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