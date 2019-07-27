Создатели сериала «Властелин колец» и еще 17 новостей выходных

Махершала Али снимется во втором сезоне сериала «Рами»

Проект рассказывает об американце египетского происхождения Рами Хассане, живущем в Нью-Джерси. Он и рад бы жить нормальной жизнью, но его разрывают противоречия двух культур. С одной стороны, он ведет себя как типичный миллениал, а с другой — пытается придерживаться родной веры. Второй сезон ожидается в 2020 году.

Источник: Deadline

Марк Уолберг исполнит главную роль в фильме «Артур, король» (Arthur the King)

Основанный на книге Микаэла Линднорда фильм — реальная история раненого бездомного пса Артура и самого Линднорда. Когда автор увлекался приключенческими гонками, во время похода по Эквадору он с командой встретил раненого бездомного пса. Они спасли и приручили его, назвав Артуром. Так Артур стал талисманом команды. Майкл Брандт напишет сценарий адаптации. Уолберг сыграет Линднорда.

Источник: THR

Amazon представил создателей сериала «Властелин колец»

В коротком тизере представлены продюсеры, исполнительные продюсеры, сценаристы, художник-постановщик, создатели костюмов и спецэффектов и Томас Шипли, исследователь творчества Дж. Р. Р. Толкина. Все они работают над сериалом-приквелом. Хуан Антонио Байона поставит первые серии проекта.

Стефани Кайо присоединилась к актерскому составу триллера «Сила природы»

Главный герой картины — отставной детектив полиции в исполнении Мэла Гибсона. Во время урагана он вместе с остальными жильцами оказывается запертым в многоэтажном здании. Но это только начало проблем. В том же доме группа опасных преступников планирует провернуть ограбление. Режиссер — Майкл Полиш.

Источник: Variety

Стивен Содерберг спродюсирует документальный сериал «Ливенворт» (Leavenworth)

Проект расскажет историю Клинта Лоренса, отбывающего в тюрьме Ливенворт 19-летний срок за убийство. В 2012 году он служил в Афганистане в должности лейтенанта и приказал открыть огонь по трем мужчинам на мотоцикле, убив двоих. Годы спустя он рассчитывает использовать правовую систему для отмены приговора, что приводит к конфликту между его противниками и сторонниками.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Карнивал Роу»

Действие фэнтези-проекта разворачивается в мире, где волшебные существа вроде фавнов, фей и кентавров живут бок о бок с обычными людьми в одном гигантском городе. Между народами идет постоянный конфликт, и редкие люди хорошо относятся к представителям других рас. Один из них — детектив Файло, влюбленный в фею Виньетт, обвиняемую в убийстве. Премьера сериала состоится 30 августа.

Александра Шипп получила роль в боевике «Кунг Фьюри 2»

В основу фильма ляжет одноименная короткометражка, появившаяся в сети в 2015 году. В центре сюжета — величайший полицейский всех времен и народов Кунг Фьюри, живущий и работающий в Майами 1980-х. Когда-то вместе с отрядом Громокопов, собранных из лучших воинов в истории, Кунг Фьюри смог остановить Адольфа Гитлера, также известного как Кунг Фюрер. Но после трагической смерти одного из членов команды Громокопы расстаются, а из тьмы восстают силы, намеренные вернуть Гитлера. Дэвид Сандберг поставит картину.

Источник: Deadline

Продлены сериалы «Карнивал Роу», «Большой рот», «Пространство» и «Девушка по вызову»

Фэнтези-проект «Карнивал Роу» еще не вышел, что Amazon уже заказал производство продолжения. Amazon также продлил фантастический сериал «Пространство» на пятый сезон. Starz продолжит сотрудничество со Стивеном Содербергом над третьим сезоном сериала «Девушка по вызову». Netflix выпустит еще три сезона анимационного проекта «Большой рот» — четвертый, пятый и шестой.

Источник: Deadline 1, 2, 3, 4

Джон Фавро начал работу над музыкой к сериалу «Мандалорец»

Режиссер объявил об этом в Instagram и опубликовал иллюстрацию Дэйва Филони с дроидом-наемником IG-88.

Бенедикт Камбербэтч озвучит персонажа мультфильма «Тигр, который пришел выпить чаю»

Проект — экранизация иллюстрированной книги британской писательницы и художницы Джудит Керр, сказки о говорящем тигре, который пришел в гости к маленькой девочке Софи и ее маме. Нагрянув без приглашения, тигр поначалу хочет просто попить с ними чаю, однако постепенно съедает и выпивает все, что есть в доме. Камбербэтч озвучит отца семейства, мама заговорит голосом Тэмсин Грег, а тигр — Дэвида Ойелоуо.

Источник: Variety

Джеймс Ван спродюсирует сериал по мотивам триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Оригинальная картина 1997 года рассказывала о группе выпускников, которые сбивают на дороге мужчину. Решив, что он мертв, и не желая лишних неприятностей, они сбрасывают тело в море. Ровно через год они понимают, что кто-то знает о событиях того прошлогоднего лета. Сюжет сериала не раскрывается. Шэй Хаттен пишет сценарий.

Источник: Bloody Disgusting

Тизер второго сезона сериала «Джек Райан»

В новом сезоне Райан отправляется в Венесуэлу, где обнаружены следы незаконной торговли оружием. Это не нравится президенту южноамериканской страны, который устраивает атаку против Джека и его команды. Райан выживает и берется докопаться до истины и раскрыть планы президента.

Закрыты сериалы «А теперь — апокалипсис», «Патриот», «Предания» и «Навсегда»

Канал Starz закрыл проект Грегга Араки после первого сезона. Amazon выпустил два сезона сериала «Патриот», но в итоге решил не продлевать его. Стрим-сервис также решил не продолжать хоррор-антологию «Предания» (два сезона) и комедийный сериал «Навсегда» (один сезон).

Источники: Variety и Deadline 1, 2

Хронометраж «Оно 2» составит 2 часа и 45 минут

Об этом рассказал режиссер картины Андрес Мускетти. Постановщик также отметил, что в будущем может выпустить четырехчасовую режиссерскую версию сиквела. По его словам, ему пришлось удалить несколько хороших сцен, которые точно стоит увидеть зрителю.

Источник: Digital Spy

Тизер пятого сезона сериала «Футболисты»

В новом сезоне Дуэйн Джонсон вновь вернется в роли Спенсера Страсмора, способного решить любую проблему.

София Карсон исполнит главную роль в фильме «Почувствуй ритм» (Feel The Beat)

Сюжет проекта вращается вокруг Эйприл, которая после провала на Бродвее неохотно возвращается в родной городок, где берется учить молодых танцоров для конкурса. Режиссер — Элисса Даун.

Источник: Deadline

Дебора Айоринде и Эшли Томас снимутся в хоррор-антологии «Они: Завет» (Them: Covenant)

Действие разворачивается в 1953 году, когда чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса. В этом идиллическом, на первый взгляд, месте им придется столкнуться с ненавистью как реальной, так и сверхъестественной. Марвин Сэффорд написал сценарий проекта.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Современная любовь»

Проект-антология расскажет несколько историй из жизни людей, которые влюбляются и ссорятся, сходятся и расходятся, всячески пытаются справиться с любовью в современном мире.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.