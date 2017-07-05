Американский бокс-офис: У Тарантино новый рекорд

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 26 по 28 июля. Данные предварительные и могут измениться.

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1. «Король Лев» (2-я неделя), 75,5 млн долларов (-60,6%), 4725 кинотеатров

«Королю Льву» не понадобилось много времени, для того чтобы оказаться в первой пятерке фильмов года: диснеевский мюзикл уже опередил «Человека-паука» и даже «Аладдина» и занял пока что четвертую строчку. У него, однако, очень резкое падение во второй уик-энд. Фильм потерял больше, чем любой другой из ремейков Disney. Это эффект перегретых ожиданий: агрессивная реклама тентполов компании превращает их в фильмы-события, которые надо увидеть в первый же уик-энд. С другой стороны, с «Аладдином» все получилось иначе. В любом случае, благодаря «Королю Льву» общие сборы американских кинотеатров уже второй уик-энд подряд лучше, чем в прошлом году.

2. «Однажды в… Голливуде» (1-я неделя), 40,3 млн долларов, 3659 кинотеатров

Главное событие недели — новый фильм Квентина Тарантино. Он не имел шансов сместить «Короля Льва» с первой строки, но какой бы фильм их имел? Зато 40 миллионов «Однажды в… Голливуде» — это лучший старт в карьере режиссера. «Бесславные ублюдки» собрали в первый уик-энд 38 миллионов, «Джанго освобожденный» — 30 миллионов.

Должно быть, сеттинг фильма — Голливуд 1960-х годов во времена хиппи и «Семьи» Чарльза Мэнсона — привлекательнее для зрителей, чем снежный вестерн «Омерзительной восьмерки». Но главный фактор успеха — само имя Тарантино. 47% зрителей «Однажды», опрошенных сервисом PostTrak, купили билеты из-за режиссера. Для среднего фильма этот показатель — всего лишь 7%. Звездный актерский состав (Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби) занимает второе место по значимости — 37% зрителей назвали эту причину как главную, по которой они пошли на фильм. В случае такого кино играют свою роль теплый прием на мировой премьере в Каннах и хорошие рецензии (85% на Rotten Tomatoes).

Конечно, мы еще не знаем, как «Однажды в… Голливуде» выступит в следующие недели, но похоже, что аналитики не ошибались: из фильмов по оригинальным сценариям именно работа Тарантино может стать в этом году самой успешной. После разве что «Мы» Джордана Пила. Благодаря таким релизам (в прошлые годы их роль исполняли, например, «Дюнкерк» и «Звезда родилась») рейтинги кассовых сборов не состоят из экранизаций и франшиз на все 100%. Это, кстати, не означает, что Sony заработает на «Однажды» состояние. Фильм стоил в производстве около 90 миллионов, и примерно столько же компания потратила на рекламу по всему миру. Для того чтобы окупиться, мировые сборы девятой картины Тарантино должны оказаться выше 400 миллионов. В карьере режиссера до сих пор такое случалось только с «Джанго освобожденным».

Из интересных подробностей проката: 1,2 миллиона принесли показы на пленке 35 мм и 70 мм. Это лучшие сборы для проката в этом формате с тех пор, как стандартом кинопоказа стала цифра. В ближайшие недели «Однажды в… Голливуде» обгонит по этому показателю тот же «Дюнкерк».

3. «Человек-паук: Вдали от дома» (4-я неделя), 12,2 млн долларов (-42,5%), 3851 кинотеатр (-564)

«Спайдермен» с Томом Холландом стал четвертым за этот год фильмом, перешедшим в клуб миллиардеров, и первым из них, не связанным с Disney. Сейчас его сборы в Америке — 344 млн долларов, а общая касса — 1,036 миллиарда. Новый фильм переместился на третье место по франшизе, обогнав «Возвращение домой» и «Человека-паука 3» Сэма Рэйми.

4. «История игрушек 4» (6-я неделя), 9,9 млн долларов (-36,5%), 3610 кинотеатров (-140)

В свою очередь, четвертая «История игрушек» может стать самым кассовым фильмом своей франшизы. До третьей части ей пока недостает 20 миллионов домашних сборов. На шестой неделе проката ИИ 4 насобирала 395 миллионов в Америке, а в мире тоже приближается к миллиарду (918 миллионов на настоящий момент).

5. «Капкан» (3-я неделя), 4 млн долларов (-34,4%), 2720 кинотеатров (-450)

У триллера об аллигаторах немного выровнялись сборы: по сравнению с прошлой неделей он потерял лишь чуть больше трети. На прошлой неделе Paramount догадалась, что недооценила «Капкан». Несмотря на жанр, который традиционно считается непрестижным, это бойкий экшен с неожиданно хорошими отзывами прессы (83% на Rotten Tomatoes). Студия вложилась в дополнительную рекламу, и какие-то результаты это принесло, но, очевидно, нужно было заниматься этим раньше. Так или иначе, мировые сборы в 45 миллионов при бюджете в 13,5 миллиона — это очень хорошо. «Капкан» уже вышел на чистую прибыль.

6. Yesterday (5-я неделя), 3 млн долларов (-40,2%), 2550 кинотеатров (-112)

Продолжается успешная история нового фильма Дэнни Бойла. Он ни разу не был на первом или даже на втором месте рейтинга, но уже пятую неделю держится в десятке и пока не собирается ее покидать. Текущие цифры — 63 миллиона в Америке, 109 миллионов во всем мире.

7. «Аладдин» (10-я неделя), 2,8 млн долларов (-31,8%), 1798 кинотеатров (-307)

Вместе с «Человеком-пауком» за миллиард долларов в мире перешел и «Аладдин». Из диснеевских ремейков до сих пор такое удавалось только «Алисе в Стран чудес» Тима Бёртона (которую «Аладдин» уже опередил в американском прокате) и «Красавице и чудовищу». Даже «Книга джунглей» Джона Фавро остановилась недалеко от этой цифры.

8. «Али, рули!» (3-я неделя), 1,7 млн долларов (-59,2%), 2150 кинотеатров (-900)

Во всех смыслах неудачная комедия о таксисте готовится выкатиться за пределы десятки. «Али» собрал 20 миллионов в США и Канаде и всего 5 миллионов — за их пределами.

9. «Проклятие Аннабель 3» (5-я неделя), 1,6 млн долларов (-40%), 1287 кинотеатров (-694)

Еще на неделю задержался в десятке хоррор из вселенной «Заклятия». Обычно фильмы в этом жанре не задерживаются в топе на месяц. «Аннабель 3» за это время заработала в Америке 69 миллионов.

10. «Прощание» (3-я неделя), 1,6 млн долларов (+35,7%), 135 кинотеатров (+100)

Фильм Лулу Ван — добрая комедия про семью бруклинских китайцев и бабушку, которую нельзя расстраивать — расширил прокат, но все равно остался в очень скромных пределах. Картину показывают всего 135 кинотеатров. Зато наработка на копию у «Прощания» лучше, чем у любого фильма на этой неделе, включая «Однажды в… Голливуде». Но главными для него так и остались залы в больших мегаполисах с обширными китайскими диаспорами — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Сборы в таких городах, как Хьюстон и Сакраменто, тоже хорошие, но там фильм проходит, скорее, по разряду артхауса, то есть имеет заведомо небольшую аудиторию.

На следующей неделе первое место должен занять очередной летний блокбастер — «Форсаж: Хоббс и Шоу» выйдет в 4200 кинотеатрах США и Канады.