Сценарист «Форсажа» объяснил отношение авторов франшизы к законам физики

Крис Морган, работавший над всеми фильмами серии «Форсаж» начиная с «Токийского дрифта», рассказал в беседе с Polygon об одном правиле популярной экшен-франшизы. По его словам, в «Форсаже» может быть самый безумный трюк, если он не нарушает законов физики.

«В работе у меня есть одно внутреннее правило. Я большой поклонник экшен-фильмов и, к слову, люблю физику, — говорит Морган. — Мое личное ограничение — мы можем обойти законы физики, но не должны их ломать безвозвратно».

«Как это определить? — продолжает сценарист. — Я считаю так: происходит ли во время просмотра, во время экшен-сцены, что-то столь физически невозможное или абсурдное, что нарушает веру зрителя в происходящее на экране? Из-за чего неожиданно ты не можешь получать удовольствие от фильма и тебя не волнует судьба персонажей».

В качестве примера Морган вспомнил одну из финальных сцен «Форсажа 6», где герои догоняют грузовой самолет на взлетной полосе. Пользователи сети в свое время подсчитали, что с учетом продолжительности погони длина полосы должна составлять как минимум 40 километров. Морган считает, что сцена работает, так как зрители начинают задумываться об этом лишь после просмотра.

«Об этом прикольно подумать по пути домой, — отметил Морган. — Но во время просмотра думали ли люди: «Они намерены остановить этот самолет»? Переживали ли они за Хана, Жизель и остальных? Думаю, что да. Значит, это хорошая сцена. В этом плане у нас все очень строго. Я бы сказал, что можно все, пока мы помогаем зрителю сопереживать происходящему на экране».

Морган признался, что для франшизы нет ничего невозможного, и в будущем «Форсаж» даже может отправиться в космос. «Просто все должно быть круто и хорошо. Понимаете, в этом все дело», — добавил сценарист. Ранее об этом же говорил и режиссер «Форсажа 8» Ф. Гэри Грей.

Над девятым «Форсажем» вместе с Морганом впервые за долгое время работает и новый сценарист — Дэниэл Кэйси. Джастин Лин, постановщик четырех фильмов франшизы, после непродолжительного перерыва вернулся к серии и занимает режиссерское кресло картины. Сюжет проекта не раскрывается.

Источник: Polygon