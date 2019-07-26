Арнольд Шварценеггер, Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне похвастались своей красотой

Сильвестр Сталлоне опубликовал в своем Instagram короткое видео в компании Арнольда Шварценеггера и Дольфа Лундгрена. «Мужчины, которые отказываются взрослеть. Реально, да кому это нужно? Мы развлекаемся! Взрослейте неграциозно!» — написал Сталлоне под роликом.

В начале ролика Сталлоне пытается сделать так, чтобы его рука не лезла в объектив. «Моя рука постоянно влезает в кадр, — говорит Сталлоне. — Потому что моя рука выглядит лучше твоего лица».

«Он думает, что его рука выглядит лучше моего лица? Только посмотрите, какой я красивый! — со смехом отвечает Шварценеггер и подтягивает к себе Лундгрена. — Посмотрите на Дольфа. Посмотрите на эту красоту. Только поглядите: ему не нравится, что его окружает столько красивых парней».

«Мы отлично стареем, — заключает Сталлоне. — Как пара сёдел в пустыне».

Шварценеггер, Сталлоне и Лундгрен — звезды боевиков 1980-х и 1990-х годов, и они вместе появлялись в экшен-франшизе «Неудержимые». Ранее Сталлоне признался, что работает над четвертым фильмом серии. Актер вывесил фото своего персонажа Барни Росса и написал: «Все эти фейерверки 4 июля расшевелили мои мозги. Начинаю думать над новым приключением!»