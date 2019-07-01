Hulu продлил «Рассказ служанки» на четвертый сезон

час назадОбсудить0

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков стрим-сервис Hulu объявил о продлении сериала «Рассказ служанки» на четвертый сезон. Шоураннером продолжения вновь выступит автор проекта Брюс Миллер.

«Рассказ служанки» — экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд, действие которого разворачивается в Америке недалекого будущего, где власть захватили религиозные фанатики. Переименовав страну в Республику Галаад, они установили тоталитарный теократический режим, где правят мужчины и религия. Многих женщин превратили в Служанок, чья главная роль — рожать детей для правителей нового мира.

Сериал стартовал в 2017-м и моментально стал одним из главных хитов Hulu. В том же году «Рассказ служанки» одержал победу в нескольких номинациях телепремии «Эмми», включая «Лучший драматический сериал» и «Лучшая женская роль в драматическом сериале» (Элизабет Мосс).

Сейчас на Hulu выходит третий сезон «Рассказа служанки», который завершится 14 августа. Первые два сезона сериала прямо сейчас доступны по подписке КиноПоиска.

Источник: Deadline

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