Ушла из жизни Расси Тейлор, голос Минни Маус

2 часа назад

В Калифорнии на 76-м году жизни скончалась актриса Расси Тейлор, на протяжении 30 лет озвучивавшая Минни Маус. Тейлор ушла из жизни 27 июля, о чем сообщила студия Disney.

«С уходом Расси Тейлор Минни Маус лишилась своего голоса, — говорится в официальном заявлении главы Disney Роберта А. Айгера. — На протяжении более чем 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это сотрудничество сделало Минни мировой иконой, а Расси — легендой Disney, обожаемой всеми».

Тейлор родилась 4 мая 1944 года в городе Кэмбридже, штат Массачусеттс. В 1980-х она начала работать актрисой озвучания — подарила свой голос главной героине мультсериала «Мир Шарлотты Землянички». В 1986 году ее взяли озвучивать Минни Маус в сериалах, мультфильмах и рекламных роликах, чем она и занималась вплоть до 2018 года.

Тейлор была замужем за Уэйном Оллвэйном, который озвучивал Микки Мауса до своей смерти в 2009 году.

Кроме Минни, Тейлор также озвучила близнецов Хью, Луи и Дьюи в оригинальном сериале «Утиные истории», Мартина Принса и близняшек Терри и Шерри в «Симпсонах». Она работала над мультсериалами «Смурфики», «Мой маленький пони», «Приключения мишек Гамми», «Чип и Дейл спешат на помощь». Всего на счету Тейлор более 130 ролей.

«Спасибо Расси Тейлор за олицетворение духа Минни Маус и за то, что на протяжении более чем 30 лет она дарила голос знаменитому персонажу», — высказала соболезнования в связи с кончиной актрисы анимационная студия Disney.

Источник: THR

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