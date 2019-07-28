Райан Рейнольдс закончил съемки в экшен-комедии «Свободный»

Райан Рейнольдс объявил о завершении работы над комедийным боевиком «Свободный», который снимает Шон Леви. Рейнольдс отснял все свои сцены, но работа над картиной продолжается. Чтобы отметить окончание съемок, актер вывесил несколько фотографий с площадки, в том числе с коллегами по фильму Джоди Комер («Убивая Еву») и Джо Кири («Очень странные дела»).

«Вот и закончил со „Свободным“, — написал Рейнольдс. — Черт возьми, я обожаю этот фильм. Хочется зажарить его и ввести вам прямо в глаза».

«Свободный» — история рядового сотрудника крупного банка (Рейнольдс), погрязшего в рутине. Все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.