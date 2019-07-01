Энди Серкис может поставить сиквел «Венома»

3 часа назадОбсудить0

Студия Sony начала поиски режиссера для «Венома 2» и уже встретилась с несколькими кандидатами. Сейчас в качестве возможных постановщиков рассматриваются Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»). Согласно источникам, упоминалось также имя Руперта Сандерса («Призрак в доспехах»), но от его кандидатуры быстро отказались.

Сейчас нет четкого фаворита, и неизвестно, кто в итоге займется проектом. Студия ведет переговоры с режиссерами, но официальное предложение пока сделано не было. Также не уточняется, почему сиквел не поставит режиссер оригинала Рубен Фляйшер.

«Веном» — один из главных сюрпризов проката 2018 года. Несмотря на негативную критику, фильм Фляйшера собрал в мировом прокате 856 млн долларов при заявленном бюджете в 100 млн долларов.

Сюжет сиквела не раскрывается. Том Харди вернется в роли Эдди Брока, а сценарист первой части Келли Марсел напишет продолжение. «Веном 2» ожидается в кинотеатрах 2 октября 2020 года.

Источник: Deadline

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