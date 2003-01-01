Авторы «Игры престолов» готовы оставить HBO ради Amazon, Netflix или Disney

Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, шоураннеры «Игры престолов», ведут переговоры с несколькими крупными студиями относительно масштабного сотрудничества. Согласно источникам, сценаристы уже встречались с представителями Amazon, Netflix и Disney, но никакой конкретной информации о возможной сделке пока нет.

На протяжении двух недель фаворитом считалась студия Amazon, которая хотела бы привлечь их к работе над сериалом «Властелин колец». Через некоторое время о себе вновь дал знать Netflix, выступивший с новым предложением. Последней к разговору подключилась Disney. По слухам, студия предлагает Уайссу и Бениоффу контроль над каналом FX, приобретенным вследствие слияния с Fox.

Источники утверждают, что сценаристы рассчитывают на сделку в районе 200 млн долларов и намерены превзойти контракт в 150 млн долларов, заключенный в апреле между Amazon и авторами «Мира Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом.

Интерес к Беноиффу и Уайссу не угасает уже несколько недель, но разгорелся с новой силой после окончания «Игры престолов». Масла в огонь подлили рекордные 32 номинации на телевизионную премию «Эмми». Инсайдеры отмечают, что они уже несколько месяцев общаются с представителями крупных медиакомпаний.

Параллельно с этим Беноифф и Уайсс по-прежнему разрабатывают для Disney новый фильм по «Звездным войнам». Этот проект и размер желаемой сделки, считают эксперты, повлияли в итоге на то, что HBO решил не продлевать контракт с шоураннерами. Они, тем не менее, будут указаны как исполнительные продюсеры всех спин-оффов и приквелов «Игры престолов», хотя и не принимают никакого участия в производстве.

Источник: THR