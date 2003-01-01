13 лучших трейлеров недели: Пикар, ведьмак и новый фильм Такаси Миике

«„У“ значит убийцы», первый сезон

Новый сериал Netflix, главную роль в котором играет звезда «Рейда» Ико Уайс. Проект, однако, не наседает на мрачный реализм и вместо этого делает упор на фантастичность происходящего. Например, что герой Уайса периодически сражается под лицом Марка Дакаскоса.

«Ведьмак», первый сезон

Экранизация романов Анджея Сапковского, которая продолжает вызывать споры в сети. Одних не устраивает Генри Кавилл в главной роли, других — цвет кожи персонажей, третьи жалуются на отсутствие второго меча за спиной. На деле же мы имеем очень хороший ролик к сериалу, у которого есть все шансы стать новым хитом Netflix.

«Гемини»

Голливудский долгострой в ближайшее время все-таки доберется до экранов. Уилл Смит стреляет сам в себя и кидается мотоциклами, пока Энг Ли пытается разобраться в природе жестокости — врожденная она или приобретенная?

«Гундала»

Если вы еще не устали от героических персонажей в трико, вот вам еще один, на этот раз из Индонезии. В отличие от западных аналогов, картина явно упирает на социальный подтекст. Это история о мужчине, который еще ребенком потерял родителей и с тех пор выживал самостоятельно. Жизнь научила его думать в первую очередь о собственной безопасности, но, когда волна насилия захлестывает город, мужчине приходится встать на сторону униженных и оскорбленных. И да, в результате удара молнии наш герой обладает соответствующими сверхспособностями.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»

Продолжение популярной зомби-комедии, которая за 10 лет не утратила очарования. Главные герои все так же весело отстреливают нежить, спорят о всяких глупостях и уже особо не переживают из-за конца света.

«Екатерина Великая», первый сезон

HBO не отпускает тема российской истории. На этот раз канал дотянулся до императрицы Всероссийской и во всех красках показывает непростую жизнь женщины, которая держала в руках власть над огромной страной.

«Звездный путь: Пикар», первый сезон

Возвращение на экраны одного из самых известных капитанов Звездного флота. От трейлера прямо-таки веет духом «Логана», где также снимался Патрик Стюарт. Ушедший на покой ветеран вынужден вернуться в строй, чтобы помочь странной девочке, за которой охотятся подозрительные лица.

«Кролик Джоджо»

Антивоенная сатира от Тайки Вайтити, где он лично играет веселого воображаемого Гитлера. Несмотря на комедийный тон, режиссер касается довольно серьезных тем и показывает, как идеология может влиять на детей.

«Мир Дикого Запада», третий сезон

Третий сезон фантастического сериала, который запутал и растерял зрителей, но теперь намерен вновь заслужить его любовь и внимание. Действие перенесли за пределы парка. Долорес теперь в реальном мире и планирует устроить революцию, а Мэйв оказалась в мире Второй мировой войны, где свои порядки.

«Первая любовь»

Новый фильм культового японца в жанре «двое против всех» обещает все то, за что режиссера любят и ценят: безбашенность, черный юмор и кровавый экшен. Молодой боксер со смертельным диагнозом и непутевая девушка по вызову в течение одной ночи сталкиваются со всевозможными криминальными элементами Токио. Картина отметилась на каннском «Двухнедельнике режиссеров» и получила восторженные отзывы критиков и поклонников автора.

«Свет моей жизни»

Новый режиссерский проект Кейси Аффлека, который напоминает облегченную «Дорогу». Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, откуда КиноПоиск рассказывал об этой тихой и немного грустной антиутопии о любви между отцом и дочкой.

«Сквозь снег», первый сезон

Многосерийная версия аллегорической истории об неравноправии в обществе. Все основные элементы, знакомые по фильму 2013 года (вроде гигантского поезда и глобального оледенения планеты), на месте. С остальным будет понятно, когда весной 2020 года выйдет сериал.

«Француз»

Взгляд на жизнь в Советском Союзе 1950-х глазами французского студента. Он приезжает в Москву на стажировку в МГУ и с головой погружается в культурную жизнь столицы, не только официальную, но и подпольную. Но стажировка и знакомство с разными сторонами быта советских людей — не единственная цель Пьера. Он ищет своего отца, белого офицера Татищева, который был арестован в конце 30-х.