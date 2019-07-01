Тимоти Шаламе в образе короля и еще 9 новостей дня

Эрик Робертс и Мэй Уитман снимутся во втором сезоне сериала «Шучу»

«Шучу» — история Джеффа, ведущего популярной детской передачи. Много лет он дарит молодому поколению доброту и надежду, делая мир чуточку лучше, попутно поддерживая массивную многомиллионную корпоративную машину. Но очаровательный фасад дружелюбного дядюшки дает трещину, когда разваливается семья Джеффа. Он постепенно понимает, что никакие куклы или сказки не способны помочь ему справиться с новыми проблемами и пережить семейный кризис. Второй сезон сериала ожидается позже в 2019 году. Первый сезон прямо сейчас доступен по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: THR

Эндрю Линкольн снимется с Наоми Уоттс в мелодраме «Пингвин Блум» (Penguin Bloom)

Экранизация книги Бредли Тревора Грива, фильм расскажет о Кэмероне и Сэм Блум, их трех сыновьях и маленькой птичке, которая их спасла. Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин. Режиссер — Глендин Айвин.

Источник: Deadline

Дженнифер Лопез исполнит главную роль в криминальной драме «Крестная мать» (The Godmother)

Проект расскажет о жизни Грисельды Бланко — колумбийской наркобаронессы по прозвищу Крестная Мат. В 1970-е и 1980-е годы она построила бизнес на контрабанде кокаина из Колумбии в Штаты. В конце 1970-х — начале 1980-х годов считалась наиболее могущественным криминальным авторитетом Флориды. 17 февраля 1985 года Бланко арестовали и приговорили к 15 годам заключения. 3 сентября 2012 года Бланко была застрелена в Медельине проезжавшим мотоциклистом. Лопез также планирует дебютировать в полнометражной режиссуре и поставить картину.

Источник: Deadline

Кадры из фильмов «Сиберг» и «Король»

«Король» «Сиберг»

Премьеры двух картин состоятся на 76-м Венецианском кинофестивале.

Билл Пуллман, Эдди Иззард и Дипло снимутся в музыкальной комедии «Каверы»

Лента расскажет об ассистентке известной певицы, которая сама мечтает стать музыкальным продюсером. Но прежде ей придется преодолеть разнообразные преграды и опасности мира современной музыки. Ниша Ганатра занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Билл Галлахер напишет сценарий сериала «Второй сон» (The Second Sleep)

Сюжет проекта основан на романе Роберта Харриса. Главный герой — молодой священник Кристофер Фэйрфакс, который приезжает в отдаленную английскую деревню, чтобы отслужить поминки своего предшественника. Земля вокруг усеяна древними артефактами — монетами, кусочками стекла, человеческими костями, которые собирал старый священнослужитель. Фэйрфакс начинает подозревать, что тот обнаружил некий древний секрет, за что и поплатился жизнью.

Источник: Variety

Quibi выпустит детективный сериал «Под уличными фонарями»

Действие проекта развернется в пригороде, где происходит убийство молодой девушки, нарушающее привычный уклад жизни. Смерть особенно сильно сказалась на сестре жертвы, которая теперь должна пытаться жить дальше, пока вокруг идет масштабное расследование.

Источник: Deadline

Уилл МакКормак напишет адаптацию романа «Challenger Deep»

Главный герой — Кэйден Босх, который страдает от расстройства психики, проявляющегося в виде паранойи и обсессивно-компульсивного поведения. Кэйден живет в двух мирах. В одном он обычный школьник, но в другом — капитан пиратского судна Challenger Deep, бороздящего океанские просторы. Проект разрабатывается для стрим-сервиса Disney+.

Источник: Deadline

Джессика Рот исполнит главную роль в комедийном сериале «Делайла» (Delilah)

Проект расскажет о Делайле, чья жизнь начинает трещать по швам. В попытке все исправить она знакомится с человеком, который может быть ее настоящим отцом. Появление Делайлы в чужой семье принесет с собой немало хаоса.

Источник: Deadline

Андреа Райзборо получила роль в драме «Лесли» (To Leslie)

Лесли — мать-одиночка из Техаса, которая срывает куш в лотерее, но моментально просаживает все деньги. Годы спустя она хочет восстановить привычную жизнь и начинает искать пути искупить прошлые ошибки. Майкл Моррис поставит картину.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.