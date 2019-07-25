Джордж Лукас посоветовал создателям «Мандалорца» не забывать о молодом зрителе

Сегодня, 13:39Обсудить0

В беседе с GQ Middle East шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, какой совет ему дал Джордж Лукас. Создатель «Звездных войн» просто напомнил, что главный зритель всех историй — подрастающее поколение.

«Мы долгое время разговаривали. Среди прочего он сказал мне: „Помни, Джон, что все истории и мифы (он большой приверженец Джозефа Кэмпбелла) в первую очередь созданы для растущих детей“», — говорит Фавро.

Кэмпбелл — американский исследователь мифологии, автор книги «Герой с тысячью лицами». Автор излагает общую сюжетную структуру путешествия архетипического героя, названную мономифом. Широко известно, что Лукас опирался на идеи Кэмпбелла при создании «Звездный войн».

«Мы и взрослыми получаем удовольствие от историй, но на самом деле рассказы — попытка перенести мудрость предыдущих поколений на детей, которую предстоит дать взрослым, — объясняет Фавро. — Дать им понять, как вести себя и как учиться на уроках прошлого и не совершать собственные ошибки. Остается только надеяться, что сможешь научить их, как избежать проблем и сохранить всю мудрость».

«Мандалорец» рассказывает о приключениях одинокого мандалорца-наемника, живущего на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Некогда член расы благородных воинов, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Премьера «Мандалорца» состоится 12 ноября на стрим-сервисе Disney+.

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