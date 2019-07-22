Создатели «Черной Вдовы» вдохновлялись «Логаном» и «Терминатором 2»

Сегодня, 11:22Обсудить0

На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего звезда «Черной Вдовы» Скарлетт Йоханссон раскрыла несколько общих деталей будущей картины. По ее словам, в «Черной Вдове» больше драк, чем в любом другом фильме франшизы, а создатели черпали вдохновение из «Терминатора 2» и ленты Джеймса Мэнголда «Логан».

«Он полон сурового реализма, но при это довольно неожиданный. Мне кажется, этот фильм что-то вроде своего собственного жанра, — говорит Йоханссон. — Некоторые из фильмов, которые мы обсуждали во время работы, — „Беглец“, „Логан“, „Терминатор 2“».

О сюжете «Черной Вдовы» известно мало. Действие развернется после «Противостояния», а Наташе придется разбираться с ошибками прошлого. Согласно сценаристам, именно события этого фильма привели к тому, что в «Финале» она пожертвовала собой на Вормире. Предполагается, что Наташа намерена уничтожить Красную комнату — программу по созданию Вдов.

Одним из злодеев картины выступит Таскмастер — профессиональный наемник, обладатель фотографических рефлексов, способный в точности повторять любые движения. Кроме него, в фильме появится и другой персонаж комиксов — российский супергерой Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора.

Каким бы ни оказался в итоге сюжет «Черной Вдовы», Йоханссон уверена: зрителей ждет большое количество боевых сцен.

«В фильме много драк. Очень много драк. Больше, чем когда-либо, — заявила актриса. — Кажется, продюсеры как-то пришли на съемки и такие: „Здесь драк больше, чем в любом другом фильме Marvel, который мы делали“. Все очень жестко. Наверное, потому что сюжет настоящий, весь экшен настоящий и в нем много рукопашного боя. Довольно болезненного».

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