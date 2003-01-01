Джефф Бриджес исполнит главную роль в сериале «Старик»

Лауреат премии «Оскар» Джефф Бриджес сыграет бывшего оперативника ЦРУ в сериале канала FX «Старик» (The Old Man) — экранизации одноименного романа Томаса Перри.

Джон Стайнберг и Роберт Ливайн, работавшие над сериалом «Черные паруса», напишут сценарий адаптации и выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта.

Бриджес исполнит роль Дэна Чейза, оперативника ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но, когда на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить свое будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие.

«Старик» — первая крупная роль Бриджеса на телевидении.

Источник: Variety