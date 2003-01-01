Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову

час назадОбсудить0

С момента выхода «Добро пожаловать в Zомбилэнд» прошло 10 лет, но герои Вуди Харрельсона, Эммы Стоун, Джесси Айзенберга и Эбигейл Бреслин все так же путешествуют по Америке, наполненной ордами кровожадных зомби. Энергично и со вкусом они продолжают истреблять нежить, которая не спешит заканчиваться.

О сюжете «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» известно мало. Герои въезжают в Белый дом, после чего начинается новая волна веселых приключений. Вместе с ними с зомби-апокалипсисом разбираются Зои Дойч, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд, Эван Джогиа, Люк Уилсон и Томас Миддлдитч.

Смотрите также

Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Сегодня, 16:37
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

23 июля
Трейлер «Кролика Джоджо»: Тайка Вайтити и кино о вымышленном Гитлере

Трейлер мюзикла «Кошки»: Лохматые песни и пляски

19 июля
Трейлер мюзикла «Кошки»: Лохматые песни и пляски

Трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик»: Том Круз на сверхзвуковых скоростях

19 июля
Трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик»: Том Круз на сверхзвуковых скоростях

Главное сегодня

Ужасы народов мира: 12 лучших хорроров с национальной спецификой

Сегодня
Ужасы народов мира: 12 лучших хорроров с национальной спецификой

Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову

час назад
Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Бойцовский клуб», «Видок», «Белоснежка. Сказка для взрослых»

Сегодня
Что смотреть в кино: «Бойцовский клуб», «Видок», «Белоснежка. Сказка для взрослых»
В предыдущих сериях

Подкаст2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чем он оказался глубже и актуальнее первого?

Вчера
2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чем он оказался глубже и актуальнее первого?

Трейлер российского «Чернобыля» и еще 11 новостей дня

Сегодня, 17:07
Трейлер российского «Чернобыля» и еще 11 новостей дня

Сериал «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена в Лондоне 1960-х

Вчера
Сериал «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена в Лондоне 1960-х

Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Сегодня, 16:37
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании