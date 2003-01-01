Трейлер «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2»: Контрольный в голову

С момента выхода «Добро пожаловать в Zомбилэнд» прошло 10 лет, но герои Вуди Харрельсона, Эммы Стоун, Джесси Айзенберга и Эбигейл Бреслин все так же путешествуют по Америке, наполненной ордами кровожадных зомби. Энергично и со вкусом они продолжают истреблять нежить, которая не спешит заканчиваться.
О сюжете «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» известно мало. Герои въезжают в Белый дом, после чего начинается новая волна веселых приключений. Вместе с ними с зомби-апокалипсисом разбираются Зои Дойч, Розарио Доусон, Дэн Эйкройд, Эван Джогиа, Люк Уилсон и Томас Миддлдитч.