Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

39 минут назадОбсудить0

В «Гемини» Уилл Смит доказывает, что он все еще достоин считаться звездой боевиков. В фильме он сыграл сразу две роли, и одна из них — он же 30-летней давности, то есть гораздо моложе и подвижнее. Смит сам признался, что в физическом плане проект был для него чуть ли не самым тяжелым за всю карьеру. Но в итоге он, судя по всему, справился.

Генри Броген (Смит) — экс-киллер, мастер своего дела, давно отошедший от дел. Он и не подозревает, что бывший босс Клэй Варрис (Клайв Оуэн) клонировал его и сделал для себя нового идеального убийцу — Младшего (Смит), наделенного всеми талантами и способностями Генри, но в молодом теле.

Сам Генри теперь не нужен, и Варрис решает замести следы и посылает Младшего устранить оригинал. Только мастерство никуда не делось, и Генри снова и снова ускользает. Младший не может понять, кто его цель, пока не сталкивается с Генри лицом к лицу.

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