Трейлер российского «Чернобыля» и еще 11 новостей дня

Дженнифер Лоуренс исполнит главную роль в фильме «Девушка мафии» (Mob Girl)

Проект основан на книге Терезы Карпентер и рассказывает реальную историю Арлин Брикман — жены мафиозного босса, которая стала информатором полиции. В результате ее свидетельства помогли правительству выстроить дело против преступного синдиката Коломбо. Паоло Соррентино поставит картину.

Источник: Deadline

«Автостопом по Галактике» станет сериалом Hulu

Одно из самых известных английских юмористических произведений, «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса — серия фантастических романов о загадках жизни, Вселенной и всего такого. Главный герой, землянин Артур Дент, путешествует по галактике в компании старого друга, собутыльника и пришельца Форда Префекта и пытается понять, как работает мир за пределами родной планеты. Карлтон Кьюз и Джейсон Фукс напишут сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Чернобыль»

Действие разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

Кэтрин Хардвик экранизирует комикс «Безбожница» (Heathen)

Фильм расскажет о суровой воительнице Айдис, которую другие викинги изгоняют из деревни за поцелуй с женщиной. Устав смотреть на унижения женщин, Айдис решает разобраться с патриархатом и уничтожить его главных покровителей — Одина и Тора. По пути в Асгард ей встречаются самые разные персонажи вроде кровожадных русалок или проклятых валькирий.

Источник: Deadline

Батшеба Доран оставила пост шоураннера сериала «Полусвет»

В центре сюжета проекта — обычная семья из трех человек: мать-ученая, отец и дочка. Во время семейной поездки они попадают в автокатастрофу, в результате которой мама впадает в кому. В поисках возможного решения дочь начинает пробовать мамины эксперименты и случайно переносится в другой мир, где идет кровопролитная война против чудовищных агрессоров. Вслед за ней в чужой мир отправляется отец.

Источник: Deadline

Аулии Кравальо исполнит главную роль в фильме «Вроде как рок-звезда» (Sorta Like A Rock Star)

Актриса сыграет оптимистическую девушку, которая, несмотря ни на что, продолжает радоваться жизни и помогать окружающим. Но однажды она переживет страшную утрату и ее мир изменится навсегда. Режиссер — Бретт Хейли.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Праведные Джемстоуны»

Проект высмеивает богатых американских телепроповедников, выжимающих деньги из доверчивых верующих и пользующихся всеми благами цивилизации.

Нина Добрев снимется в комедии «Больная девчонка» (Sick Girl)

Главная героиня фильма — Рен Пеппер, которая в попытке сохранить старую дружбу решается на небольшой обман. Однако ложь, какой бы доброжелательной она ни была, ни к чему хорошему не приведет, и в итоге действия Рен скажутся не только на ней, но и на всех, кто ее окружает. Дженнифер Крэм поставит картину.

Источник: Deadline

Netflix закрыл сериалы «Последний кандидат» и «Тука и Берти»

Стрим-сервис подхватил драматический сериал «Последний кандидат», когда его не стал продолжать канал ABC. Выпустив третий сезон, Netlifx также решил не продлевать проект. Мультсериал «Тука и Берти», рассказывающий о двух птицах-подругах, не привлек зрителя и был закрыт после выхода первого сезона.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Щегол»

«Щегол» — история юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Джонатан Мэйджерс получил роль в фильме «Тем сильнее они падут» (The Harder the Fall)

В центре сюжета — бандит Нэйт Лав, который узнает, что человек, 20 лет назад убивший его отца, вышел на свободу. Лав вновь собирает банду и отправляется на его поиски, желая отомстить. Режиссер — Джеймс Сэмюэл.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Фанат»

Лось — самый большой поклонник кинозвезды Хантера Дунбара в мире. Он считает, что актер обязательно захочет с ним дружить — главное, просто познакомиться. Но очередная попытка встретиться с кумиром заканчивается скандалом, и Лось идет на крайние меры. Узнав у подруги-папарацци, где живет Дунбар, он начинает полномасштабную слежку, которая в итоге приводит к страшным последствиям для обоих.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.