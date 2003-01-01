«Джокер» и «К звездам» вошли в конкурс 76-го Венецианского фестиваля

Сегодня, 13:57Обсудить0

75-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях. Фильм также участвует в конкурсной программе.

Основная программа Венецианского кинофестиваля выглядит так:

Главный конкурс:

Вне конкурса

Вне конкурса: Программа «Нон-фикшен»

Полностью программа доступна на сайте фестиваля.

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Смотрите также

«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

18 июля
«Правда» Хирокадзу Корээды откроет 76-й Венецианский кинофестиваль

842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

2 июля
842 новых участника приглашены в состав Американской киноакадемии

Гильдия режиссеров ограничила доступ к награде фильмам стрим-сервисов

27 июня
Гильдия режиссеров ограничила доступ к награде фильмам стрим-сервисов
Кинотавр-2019

Итоги «Кинотавра»: Быки и женщины

17 июня
Итоги «Кинотавра»: Быки и женщины

Главное сегодня

Ужасы народов мира: 12 лучших хорроров с национальной спецификой

Сегодня
Ужасы народов мира: 12 лучших хорроров с национальной спецификой

Трейлер российского «Чернобыля» и еще 11 новостей дня

9 минут назад
Трейлер российского «Чернобыля» и еще 11 новостей дня
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Бойцовский клуб», «Видок», «Белоснежка. Сказка для взрослых»

Сегодня
Что смотреть в кино: «Бойцовский клуб», «Видок», «Белоснежка. Сказка для взрослых»
В предыдущих сериях

Подкаст2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чем он оказался глубже и актуальнее первого?

Вчера
2-й сезон «Большой маленькой лжи»: В чем он оказался глубже и актуальнее первого?

Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

39 минут назад
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита

Сериал «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена в Лондоне 1960-х

Вчера
Сериал «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена в Лондоне 1960-х

«Джокер» и «К звездам» вошли в конкурс 76-го Венецианского фестиваля

Сегодня, 13:57
«Джокер» и «К звездам» вошли в конкурс 76-го Венецианского фестиваля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании