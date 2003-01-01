«Джокер» и «К звездам» вошли в конкурс 76-го Венецианского фестиваля

75-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях. Фильм также участвует в конкурсной программе.
Основная программа Венецианского кинофестиваля выглядит так:
Главный конкурс:
- «Правда», Хирокадзу Корээда
- «Идеальный кандидат», Хайфа Аль-Мансур
- «О бесконечности», Рой Андерссон
- «Осиная сеть», Оливье Ассайас
- «Брачная история», Ноа Баумбак
- «Почетный гость», Атом Эгоян
- «К звездам», Джеймс Грэй
- «Поместье», Тьяго Гуэдес
- «Молитва во имя Бога», Робер Гедигян
- «В ожидании варваров», Сиро Герра
- «Мать», Пабло Ларраин
- «Субботний роман», Лоу Е
- «Мартин Эден», Пьетро Марчелло
- La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, Франко Мареско
- «Нарисованная птицы», Вацлав Мархоул
- «Мэр Рионе Санита», Марио Мартоне
- «Молочные зубы», Шеннон Мерфи
- «Джокер», Тодд Филлипс
- «Дело Дрейфуса», Роман Полански
- «Прачечная», Стивен Содерберг
- «Дом 7 по Черри-лейн», Юньфань
Вне конкурса
- «Желтовато-красная ересь»,
Джузеппе Капотонди
- «До свидания, гостиница «Дракон», Цай Минлян
- «Домой вернутся все», Гильермо Арриага
- «Электрический лебедь», Константина Коцамани
- «Необратимость: Полная версия», Гаспар Ноэ
- «НольНольНоль», Стефано Соллима
- «Новый Папа», Паоло Соррентино
- «Не просто сон: Стэнли Кубрик и „С широко закрытыми глазами“», Мэтт Уэллс
- «Сиберг», Бенедикт Эндрюс
- «Король», Дэвид Мишо
- «Жить»,
Франческа Аркибуджи
- «Мосул»,
Мэттью Майкл Карнахан
- «Взрослые в комнате», Коста Гаврас
- «Вся моя безумная любовь», Габриэле Сальваторес
Вне конкурса: Программа «Нон-фикшен»
- «Женщина», Янн Артюс-Бертран и Анастасия Микова
- «Роджер Уотерс: Мы + Они», Роджер Уотерс
- «Гражданин К», Алекс Гибни
- «Дневники Анджелы», Ерванд Джаникян
- «Кингмейкер», Лорен Гринфилд
- «Государственные похороны», Сергей Лозница
- «Сообщество», Александр Нанэу
- «45 секунд до смеха», Тим Роббинс
- «Морская планета», Андреа Сегре
Полностью программа доступна на сайте фестиваля.
76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.